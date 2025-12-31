Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Артема Пивоварова.

Накануне новогодних праздников Артем Пивоваров с командой решили поддержать подразделения, которыми занимаются.

Мы передаем 3 миллиона гривен на нужды воинов нашей разведки и их подразделений, что неустанно ведут борьбу за будущее Украины,

– сообщил артист.

Оказывается, уже много лет Pivovarov Team сотрудничает с ГУР МО.

Для справки! Главное управление разведки МО Украины – это орган военной разведки Министерства обороны Украины, ответственный за выполнение разведывательных функций в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах.

Что известно о помощи Силам обороны Украины от Артема Пивоварова?