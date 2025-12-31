Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Артема Пивоварова.
Напередодні новорічних свят Артем Пивоваров з командою вирішили підтримати підрозділи, якими опікуються.
Ми передаємо 3 мільйони гривень на потреби воїнів нашої розвідки та їхніх підрозділів, що невпинно ведуть боротьбу за майбутнє України,
– повідомив артист.
Виявляється, вже багато років Pivovarov Team співпрацює з ГУР МО.
Для довідки! Головне управління розвідки МО України – це орган військової розвідки Міністерства оборони України, відповідальний за виконання розвідувальних функцій у військовій, військово-політичній, військово-технічній, військово-економічній, інформаційній та екологічній сферах.
Що відомо про допомогу Силам оборони України від Артема Пивоварова?
- Уже три роки співак системно підтримує ЗСУ, організовуючи благодійні концерти. За цей час Пивоваров провів понад 300 виступів в Україні та за кордоном. Концерти стабільно збирали повні зали, а зібрані кошти спрямовувалися на підтримку українських військових.
- У листопаді Артем Пивоваров дав одразу сім масштабних концертів у київському Палаці спорту, які відвідали близько 73 тисяч глядачів. Зібрані під час виступів кошти команда артиста планує використати для виконання конкретних запитів бригад і підрозділів Збройних сил України.
- Завдяки цій серії концертів Артем Пивоваров увійшов до Книги рекордів України як артист, який провів найбільшу кількість концертів в найбільшій критій арені країни. Таким чином він перевершив попередній рекорд гурту "Океан Ельзи", який влітку минулого року дав на цьому майданчику п'ять концертів поспіль.