Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Артема Пивоварова.

Напередодні новорічних свят Артем Пивоваров з командою вирішили підтримати підрозділи, якими опікуються.

Ми передаємо 3 мільйони гривень на потреби воїнів нашої розвідки та їхніх підрозділів, що невпинно ведуть боротьбу за майбутнє України,

– повідомив артист.

Виявляється, вже багато років Pivovarov Team співпрацює з ГУР МО.

Для довідки! Головне управління розвідки МО України – це орган військової розвідки Міністерства оборони України, відповідальний за виконання розвідувальних функцій у військовій, військово-політичній, військово-технічній, військово-економічній, інформаційній та екологічній сферах.

Що відомо про допомогу Силам оборони України від Артема Пивоварова?