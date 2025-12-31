Вона поділилася враженнями від такого сусідства та розповіла про те, як їй вдалося придбати цю квартиру. Пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
Цікаво Кошовий відповів, чи спілкувався з Зеленським після корупційного скандалу з Міндічем
Раніше на свята ми з сином дивилися з балкона паради. І президентів бачила не раз – машини постійно їздили. Возили квіти, картини – коли в когось день народження,
– поділилася Людмила.
Вона каже, що була в курсі всіх подій: бачила, хто куди йде і з ким, а її друзі жартували: "Ти там усі подарунки перша приймаєш і перевіряєш".
Зараз жити поруч з Офісом президента артистці не дуже комфортно.
Усе перекрито блокпостами, Зеленського я не бачу. Тільки коли гуляю: вікна світяться, якісь машини стоять – значить, знову приїхала делегація,
– зізнається Смородіна.
Людмила Смородіна / Фото Anastasia Litvina
Для довідки! Людмила Смородіна народилася в Кривому Розі. Вищу освіту здобула в Київському державному театральному інституті імені Карпенка-Карого. У театрі імені Франка розпочала роботу у 1978 році – одразу після закінчення вишу. У 1999-му отримала звання заслуженої артистки України, а у 2007-му – народної артистки України. Двічі була заміжня, виховує сина Костянтина Рябова.
Як Людмила Смородіна придбала квартиру біля Офісу президента?
- Артистка розповідає, що її рієлторкою була зовсім молода дівчина, для якої це, здається, була перша угода. Вона довго шукала варіант у центрі в межах бюджету артистки. І от одного дня прибігла прямо в театр: "Є приголомшлива квартира! Тут зовсім поруч, три хвилини пішки".
- "А в мене – важлива репетиція і страшенна злива на вулиці. Кажу: "Нікуди не піду'. Але вона якимось дивом мене вмовила – пам'ятник їй за це треба поставити", – жартує Людмила.
- Вже в під'їзді Смородіна продовжувала скептично ставитися до цього варіанту житла: мовляв, сходи не такі. Але коли зайшла всередину, побачила довгий коридор – точнісінько як у квартирі, де раніше жила з чоловіком. "І в мене так забилося серце… Ще навіть кімнат не бачила, а відчула: я буду тут жити. І того ж вечора дала завдаток", – зізналася знаменитість.
- Цю квартиру Людмила купувала після розлучення, але колишній чоловік допомагав їй робити ремонт.