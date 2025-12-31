Вона поділилася враженнями від такого сусідства та розповіла про те, як їй вдалося придбати цю квартиру. Пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Раніше на свята ми з сином дивилися з балкона паради. І президентів бачила не раз – машини постійно їздили. Возили квіти, картини – коли в когось день народження,

– поділилася Людмила.

Вона каже, що була в курсі всіх подій: бачила, хто куди йде і з ким, а її друзі жартували: "Ти там усі подарунки перша приймаєш і перевіряєш".

Зараз жити поруч з Офісом президента артистці не дуже комфортно.

Усе перекрито блокпостами, Зеленського я не бачу. Тільки коли гуляю: вікна світяться, якісь машини стоять – значить, знову приїхала делегація,

– зізнається Смородіна.

Людмила Смородіна / Фото Anastasia Litvina

Для довідки! Людмила Смородіна народилася в Кривому Розі. Вищу освіту здобула в Київському державному театральному інституті імені Карпенка-Карого. У театрі імені Франка розпочала роботу у 1978 році – одразу після закінчення вишу. У 1999-му отримала звання заслуженої артистки України, а у 2007-му – народної артистки України. Двічі була заміжня, виховує сина Костянтина Рябова.

Як Людмила Смородіна придбала квартиру біля Офісу президента?