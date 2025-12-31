Она поделилась впечатлениями от такого соседства и рассказала о том, как ей удалось приобрести эту квартиру. Пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Раньше на праздники мы с сыном смотрели с балкона парады. И президентов видела не раз – машины постоянно ездили. Возили цветы, картины – когда у кого-то день рождения,

– поделилась Людмила.

Она говорит, что была в курсе всех событий: видела, кто куда идет и с кем, а ее друзья шутили: "Ты там все подарки первая принимаешь и проверяешь".

Сейчас жить рядом с Офисом президента артистке не очень комфортно.

Все перекрыто блокпостами, Зеленского я не вижу. Только когда гуляю: окна светятся, какие-то машины стоят – значит, снова приехала делегация,

– признается Смородина.

Людмила Смородина / Фото Anastasia Litvina

Для справки! Людмила Смородина родилась в Кривом Роге. Высшее образование получила в Киевском государственном театральном институте имени Карпенко-Карого. В столичном театре имени Франко начала работу в 1978 году – сразу после окончания вуза. В 1999-м получила звание заслуженной артистки Украины, а в 2007-м – народной артистки Украины. Дважды была замужем, воспитывает сына Константина Рябова.

Как Людмила Смородина приобрела квартиру возле Офиса президента?