Об этом Кошевой рассказал в новом интервью.

Когда-то появлялся, когда-то вообще не было видно (Тимура Миндича – 24 Канал). То, что сейчас вылезло, к нам не имеет никакого отношения, потому что большинство из нашей команды даже его не видели. Я – знаю, наш "костяк" – знает, а девушки из "Женского квартала" не понимают, что это за человек. Уже потом, когда это все вылезло, они поняли,

– рассказал Евгений Кошевой.

Шоумен не уточнил, является ли Тимур Миндич человеком олигарха Игоря Коломойского, ведь не знает деталей. Кошевой отметил, что бизнесмен производил хорошее впечатление, но оказалось, что на самом деле это не так.

От того многие пострадали (скандала с Миндичем – 24 Канал). Я за то его ненавижу,

– подчеркнул шоумен.

Евгений также поделился, что общался с Владимиром Зеленским после скандала с Миндичем.

Говорит, что сильная подстава. Я не знаю, надломило ли его это, но мне кажется, что да. Но он этого не показывает, потому что война,

– считает он.

Отметим, что Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию – ООО "Квартал ЮА" как новое юридическое лицо продакшна. Теперь владельцами компании являются Сергей Шефир, Ирина Пикалова, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Роман Маров и Александр Пикалов. По словам шоумена, Миндич никаких прав нет.

Это значит, что весь продукт, который мы сейчас будем производить, будет нашим. Как я понимаю, на какую-то часть наложен арест. Но это никому, кроме нас, уже не принадлежит,

– подчеркнул Кошевой.

"Квартал 95" и коррупционный скандал с Тимуром Миндичем: главное