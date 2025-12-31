Кошевой объяснил, почему не сложились отношения между Зеленским и Масляковым в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ISLND TV.

Евгений Кошевой не подтвердил, что от Маслякова звучали оскорбления в сторону Зеленского. Однако вспомнил, что во времена КВН его другу предложили оставаться в Москве, а команде "95-й квартал" – возвращаться домой.

Тогда Вова сказал: "Нет, мы же команда". Такси в Москву было отменено и было оружие, которое называется сейчас Студия "Квартал 95",

– отметил Кошевой.

Для справки! Здесь отсылка к фразе, которую президент Украины сказал в начале полномасштабного вторжения. Когда Зеленскому предложили эвакуироваться, он заявил: "Мне нужно оружие, а не такси".

Что Зеленский говорил о конфликте с Масляковым?

В интервью Дмитрию Гордону, которое вышло в 2018 году, Владимир Зеленский и сам рассказывал о конфликте с Александром Масляковым, произошедшем в 2003 году.

Зеленский делился, что ему предложили стать редактором КВН, а команду "95-й квартал" "распустить".

"Для меня это вообще болезненный вопрос. Что такое распустить друзей? Это что, рабы? Рабство отменили. Я сказал: "Нет, я только с друзьями"", – подчеркивал Владимир Александрович.

В то же время Зеленский отметил, что где-то в 2010 году встретился с Масляковым, и тот ему сказал: "Я знаю, что ты очень уважаемый человек в Украине. Рад за твои успехи".

Напомним, что Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Причиной смерти стал рак легких. Телеведущий был сторонником российского диктатора Владимира Путина.