Про це Кошовий розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ISLND TV.
Колись з'являвся, колись взагалі не було видно (Тимура Міндіча – 24 Канал). Те, що зараз вилізло, до нас не має ніякого відношення, тому що більшість з нашої команди навіть його не бачили. Я – знаю, наш "кістяк" – знає, а дівчата з "Жіночого кварталу" не розуміють, що це за людина. Вже потім, коли це все вилізло, вони зрозуміли,
– розповів Євген Кошовий.
Шоумен не уточнив, чи є Тимур Міндіч людиною олігарха Ігоря Коломойського, адже не знає деталей. Кошовий зазначив, що бізнесмен справляв хороше враження, але виявилося, що насправді це не так.
Від того багато хто постраждав (скандалу з Міндічем – 24 Канал). Я за то його ненавиджу,
– наголосив шоумен.
Євген також поділився, що спілкувався з Володимиром Зеленським після скандалу з Міндічем.
Каже, що сильна підстава. Я не знаю, чи його надломило, але мені здається, що так. Але він того не показує, тому що війна,
– вважає він.
Зазначимо, що Студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію – ТОВ "Квартал ЮА" як нову юридичну особу продакшну. Тепер власниками компанії є Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров і Олександр Пікалов. За словами шоумена, Міндіч жодних прав немає.
Це означає, що весь продукт, який ми зараз будемо виробляти, буде нашим. Як я розумію, на якусь частину накладений арешт. Але це нікому, крім нас, уже не належить,
– підкреслив Кошовий.
Інтерв'ю з Євгеном Кошовим: дивіться відео онлайн
"Квартал 95" і корупційний скандал з Тимуром Міндічем: головне
Раніше Студія "Квартал 95" висловився щодо корупційного скандалу, пов'язаного з Тимуром Міндічем. У компанії наголосили, що ці події не мають до них жодного відношення.
"Співвласник має юридичний зв’язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди", – йшлося у заяві.
У "Кварталі 95" попросили не використовувати їхній бренд "у спекулятивних чи політизованих контекстах".
Згодом на тлі скандалу з Міндічем деякі артисти скасували свій виступ на новорічних концертах "Єдиного Кварталу". Зокрема, хор "Гомін", KOLA та Надя Дорофєєва.