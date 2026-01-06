Кроме того, хор сопровождал Божественную литургию в храмах Италии, в частности в Соборе Святой Софии в Риме и Соборе Святого Петра в Ватикане. Пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Тернополь.

Поездка "Зоринки" в Италию состоялась по инициативе директора школы Анжелы Доскоч. В ней приняли участие 43 детей и двое выпускников прошлого года, а подготовка к этим выступлениям длилась около четырех месяцев.

Детский хор сопровождал Божественную литургию в Соборе Святой Софии в Риме. По приглашению украинской диаспоры "Зоринка" также выступила в Сенате Италии.

Кроме того, коллектив исполнил литургические песнопения в Соборе Святого Петра в Ватикане. Трансляция этого выступления происходила в эфире "Радио Ватикан" во время и после мессы.

После своих выступлений тернопольская хоровая капелла колядовала. В Италии юные украинские музыканты исполнили всемирно известный "Щедрик" и колядки – "Пречистая Дева", "Ой коляда, колядница", "Летел воробей".

Люди плакали и в Сенате, и в Ватикане... Знаете, когда стоишь и полный собор людей тебе аплодирует, мурашки идут. Такое окрыление чувствуешь, очень хорошо,

– отметила директор хоровой школы.

К тому же исполнение украинского хора услышали в Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции.

Как известно из сайта Тернопольского городского совета, итальянский Сенат отметил участников "Зоринки" бронзовыми медалями "За сопротивление" за их выступление во время поездки.

Что известно о тернопольской хоровой капелле "Зоринка"?