В видео она рассказала, как отец спас ее от Тараса Цимбалюка. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал MAKAREVYCH.
Дело в том, что Дарья покинула "Холостяк-14" после знакомства Тараса Цимбалюка с ее семьей. Во время личного разговора с отцом девушки, Павлом, актер узнал, что Дарья пришла на шоу для того, чтобы пропиарить собственное свадебное агентство.
По словам папы девушки, к этому ее подтолкнули коллеги.
Впоследствии Холостяк заявил, что именно эта информация стала ключевой в его решении попрощаться с участницей.
Романец призналась, что сначала злилась на отца, потому что "не представляла, как такое вообще можно было сказать". В то же время впоследствии они с папой пообщались и все решили.
Он сказал: "Ты пошла на ужасный проект. Я не хотел, чтобы ты там находилась, поэтому так сказал. Я тебя спас – будешь меня благодарить". И сказал: "Я тебя защищал. Над тобой там издевались, я не мог тебе позвонить – ты там живешь не понятно как",
– поделилась девушка.
Что Тарас Цимбалюк говорил о своем участии в "Холостяке"?
- В интервью, которое вышло на ютуб-канале Okay Eva актер признавался, что решение принять участие в проекте принял в сложный и эмоционально нестабильный период жизни. Незадолго до этого он разошелся с бизнесвумен и дизайнером Светланой Готочкиной.
- Участие в "Холостяке" стало для него своеобразной возможностью переключиться.
- Кроме того, в шоу Тарас Цимбалюк видел возможность получить новый опыт и приобщиться к развитию украинского телевидения.
- Он допускал, что на проекте может встретить человека, с которым появится шанс на настоящие отношения, но этого не произошло – Тарас Цимбалюк и победительница "Холостяка-14" Надин Головчук не остались вместе после проекта.