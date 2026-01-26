Только показал фото из больницы. Через несколько дней в комментарии для шоу "Тур звездами", что вышло на ютуб-канале "Радио. Люкс", Евгений рассказал, как прошла его операция.
По словам танцовщика, это была нужная ему операция, которая еще и имеет эстетическую функцию.
Надо было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать. И январь вот более свободный. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому чтобы они не были разными – подровняли немного,
– рассказал танцовщик.
До этого на своей инстаграм-странице Евгений рассказал, что хирургическое вмешательство прошло довольно быстро и успешно.
Кто еще из украинских звезд недавно попал в больницу?
- О проблемах со здоровьем рассказывала певица Наталка Карпа. В течение недели она боролась с ларинготрахеитом, а впоследствии подхватила еще и кишечную инфекцию. Чтобы стабилизировать состояние, ей пришлось обратиться к врачам, которые ей сделали капельницу. Сейчас Наталья Карпа уже чувствует себя значительно лучше.
- Также в больнице находится украинский писатель и сказочник Саша Лирник. В сентябре 2025 года он перенес инсульт. Сейчас с ним работают реабилитологи.