Лише показав фото з лікарні. Через декілька днів у коментарі для шоу "Тур зірками", що вийшло на ютуб-каналі "Радіо. Люкс", Євген розповів, як пройшла його операція.
За словами танцівника, це була потрібна йому операція, яка ще й має естетичну функцію.
Треба було видалити один хрящ, який почав розростатися. Я вже дуже давно мав це зробити. Й січень ось більш вільний. І зрозуміло, що коли хрящ підрізається, то форма вуха змінюється. Тому щоб вони не були різними – підрівняли трохи,
– розповів танцівник.
До цього на своїй інстаграм-сторінці Євген розповів, що хірургічне втручання пройшло доволі швидко й успішно.
Хто ще з українських зірок нещодавно потрапив у лікарню?
Про проблеми зі здоров'ям розповідала співачка Наталка Карпа. Протягом тижня вона боролася з ларинготрахеїтом, а згодом підхопила ще й кишкову інфекцію. Аби стабілізувати стан, їй довелося звернутися до лікарів, які їй зробили крапельницю. Наразі Наталка Карпа вже почувається значно краще.
Також у лікарні перебуває український письменник та казкар Сашко Лірник. У вересні 2025 року він переніс інсульт. Нині з ним працюють реабілітологи.