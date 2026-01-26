У програмі "Очі в очі" Шамія пояснила, чому насправді заплатила штраф у розмірі 5 тисяч доларів телеканалу СТБ. Інтерв'ю з ексучасницею "Холостяка" вийшло на ютуб-каналі Марічки Довбенко.
Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина,
– поділилась Софія Шамія.
Представники телеканалу пояснювали моделі, що вона платить штраф через те, що не попрощалася з Тарасом Цимбалюком.
Водночас Марічка Довбенко, яка брала участь у 13 сезоні "Холостяка", стверджує, що в контракті немає пункту, що потрібно прощатися з головним героєм реаліті-шоу. Інтерв'юерка додала, що не одна учасниця прокидала проєкт, але штраф заплатила лише Шамія.
Бо розізлила. Мені моментами гріє душу, що 21-річна дівчина змогла розізлити продюсерів, яким за 30, і заплатила їм штраф,
– зазначила модель.
Софія додала, що в контракті було прописано, що якщо учасниця за декілька днів не попереджає, що хоче піти з "Холостяка", то сплачує штраф, тож вона не могла відмовитись.
Ніхто з учасниць не попереджав за декілька днів. Тому що якщо ти вирішуєш піти, ти підеш. Але це формальність. Договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, то ти будеш платити. А якщо ти відмовишся, заплатиш ще більше,
– пояснила дівчина.
Інтерв'ю з Софією Шамією: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що після скандального інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик Софія Шамія вимагала в телеканалу СТБ та проєкту "Холостяк" повернути їй 5 тисяч доларів. Модель не розуміє, чому акторові можна говорити, що в нього не виникли почуття до жодної учасниці, а вона заплатила штраф за те, що не попрощалась з ним.
Коли й чому Софія Шамія покинула "Холостяка"?
Софія Шамія покинула проєкт у 3 випуску після сварки з іншими учасницями. Зокрема, лікарка-косметологиня Оксана Шанюк заявила, що модель була в стосунках з чоловіком її вагітної клієнтки.
"Міс Україна 2023" вже неодноразово спростовувала ці звинувачення. Після виходу пост-шоу вона повідомила, що подала до суду на учасниць "Холостяка" і телеканал СТБ.
Шамія також ділилась, що вирішила покинути реаліті-шоу, адже постійно зазнавала булінгу з боку дівчат. Модель зізнавалась, що її ображали й у дитинстві, тож повернулись старі травми.