Лирник в интервью для издания OBOZ.UA впервые раскрыл подробности своего состояния. Также рассказал, чем сейчас занимается и кто ему помогает.

Саша Лирник находится в неврологическом отделении в больнице в Киеве. После инсульта он пока не может самостоятельно передвигаться, однако врачи говорят, что есть улучшения.

Правая рука, правая нога отказывают. После инсульта такие вещи, к сожалению, привычные. Со мной занимаются реабилитологи – понемногу конечности разрабатываем. Однако оно же не сразу, нужно время. И лечение, конечно,

– рассказал писатель.

По словам Александра, болезнь существенно его изменила.

Я стал нежнее к родным, внимательнее к людям вокруг... Эта болезнь, как ни странно, дала мне возможность остановиться и многое переосмыслить. Я здесь много думаю. После инсульта мозг будто играет в свои игры – всплывают воспоминания, которые уже давно забыл: детство, институт, работа, разные кусочки жизни,

– поделился Лирник.

Он добавил, что без помощи людей ему было бы чрезвычайно сложно. Писателя поддерживают морально, материально и физически. "Такое за деньги не купишь", – подчеркнул он.

