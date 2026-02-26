Це сталося за кілька днів до того, як Надін мала їхати до Києва у тренувальний табір. Подробицями дівчина поділилась у проєкті "Кейс", що виходить на ютуб-каналі Ксенії Щербач.
Надін Головчук пригадала, що жила на орендованій квартирі. За кілька днів до поїздки в тренувальний табір модель хотіла встигнути з'їхати, відвезти речі батькам та скласти валізи на проєкт "Холостяк".
Проте в дівчини лопнула кіста. Лікарка сказала, що їй потрібно лягати в лікарню, на що Надін відповіла, що має невідкладні справи. Водночас модель зауважила, що відчувала "неймовірний біль".
Було мені не добре. Я все ж таки зібрала свої сили в кулак. Я ж сильна дівчинка. Я розумію, що підписалась на це, що мушу це зробити, бо на мене розраховують люди. Тобто я думала не тільки про себе. Я думала про те, що на мені є відповідальність,
– розповіла Головчук.
Зараз Надін каже, що, мабуть, варто було б подумати про себе і відмовитись від участі у проєкті. Також модель не виключає, що таким чином тіло хотіла її попередити.
Хто така Надін Головчук?
Надін Головчук – одна з найяскравіших учасниць 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Вона родом із Хмельницького та працює фотомоделлю. Зараз дівчина також розвивається в акторстві.
Головчук була фавориткою Тараса Цимбалюка і все ж таки змогла завоювати серце акторка. У фіналі проєкту головний герой вручив дівчині омріяну каблучку.
Проте вже на пост-шоу стало відомо, що Надін і Тарас не разом. В одному з інтерв'ю переможниця "Холостяка" розповідала, що вони підтримували зв'язок близько місяця. Проте згодом Цимбалюк вирішив завершити їхні стосунки через голосове повідомлення. Головчук назвала такий вчинок "дитячим садком".
Надін розповіла, що після Нового року отримала голосові повідомлення від актора, але вирішила не слухати їх. Наразі колишні не підтримують зв'язок.