Виявляється, актор писав моделі після розставання. Як на це відреагувала Надін і чи спілкується вона з Холостяком, дівчина розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.

Головчук зазначила, що хотіла залишитися в гарних стосунках з Тарасом Цимбалюком після їхньої романтичної історії на проєкті, та зараз вони не підтримують зв'язок.

Після Нового року отримувала голосові повідомлення, я прочитала, щоб людина бачила, але я не слухала. Я не хочу знову впускати це в свій простір,

– сказала переможниця "Холостяка-14" і додала, що після цього вони з актором не бачилися.

Що відомо про стосунки Надін Головчук і Тараса Цимбалюка?