Виявляється, актор писав моделі після розставання. Як на це відреагувала Надін і чи спілкується вона з Холостяком, дівчина розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Ксенії Щербач.
Теж цікаво Дан Балан вразив фанів змінами іміджу: що відомо про особисте життя 47-річного співака
Головчук зазначила, що хотіла залишитися в гарних стосунках з Тарасом Цимбалюком після їхньої романтичної історії на проєкті, та зараз вони не підтримують зв'язок.
Після Нового року отримувала голосові повідомлення, я прочитала, щоб людина бачила, але я не слухала. Я не хочу знову впускати це в свій простір,
– сказала переможниця "Холостяка-14" і додала, що після цього вони з актором не бачилися.
Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Надін Головчук і Тараса Цимбалюка?
- На "Холостяку-14" у моделі та актора виникла дуже яскрава історія. Саме з Надін в Тараса на проєкті стався перший поцілунок. Вони мали побачення у планетарії, в гончарній майстерні, на спільній фотосесії тощо. У фіналі реаліті Тарас заявив, що хоче, щоб їхня історія кохання продовжилася і вони з Надін вирішили спробувати побудувати стосунки за межами проєкту.
- Близько місяця закохані спілкувалися та зустрічалися, проте в один момент Головчук відчула "що щось не то". "Був певний день, якась подія, яка мене здивувала і я вирішила відійти, бо в мене було колись подібне в спілкуванні, коли десь на горизонті чоловік не можу забути (колишню, – 24 Канал)", – сказала Головчук в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.
- Згодом Цимбалюк у голосовому повідомленні повідомив дівчині про розрив. Надін назвала це "дитячим садком", однак прийняла рішення чоловіка. Зараз вона почуттів до Холостяка не має.