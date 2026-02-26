Оказывается, актер писал модели после расставания. Как на это отреагировала Надин и общается ли она с Холостяком, девушка рассказала в интервью, которое вышло на ютуб-канале Ксении Щербач.

Головчук отметила, что хотела остаться в хороших отношениях с Тарасом Цимбалюком после их романтической истории на проекте, но сейчас они не поддерживают связь.

После Нового года получала голосовые сообщения, я прочитала, чтобы человек видел, но я не слушала. Я не хочу снова впускать это в свое пространство,

– сказала победительница "Холостяка-14" и добавила, что после этого они с актером не виделись.

Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Надин Головчук и Тараса Цымбалюка?