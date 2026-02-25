Но несмотря на публичность и армию поклонниц, личную жизнь певец предпочитает оставлять вне камер. Что 24 Каналу удалось собрать о личной жизни Дана Балана – смотрите далее в материале.

Как мы уже отметили, о личной жизни артиста известно немного, ведь он не любит выносить личное на публику. Официальной информации о жене или детях Дана Балана в открытом доступе нет. Однако это лишь подогревает интерес публики и порождает многочисленные слухи.

Больше всего в сети обсуждали возможный роман певца с Тина Кароль. После их совместного участия как тренеров в шоу "Голос страны" зрители заметили теплые отношения между звездами. Артисты часто шутили, флиртовали и поддерживали друг друга. Они даже записали две совместные песни – "Домой" и "Помнишь".

Дан Балан и Тина Кароль – "Помнишь": смотрите видео онлайн

Поклонники создали отдельное фан-сообщество DanTina, где публиковали совместные фото артистов и строили теории об их отношениях. Однако впоследствии Дан Балан заявил, что романтических отношений между ними не было. По его словам, вымышленные истории начали заходить слишком далеко и затрагивать его родных.

Как я вам говорил несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества,

– написал Дан Балан весной 2024 года.

Дан Балан / Фото из его инстаграма

Кроме этого, СМИ неоднократно приписывали певцу роман с румынской моделью Эллой Крупениной, которую даже называли его женой и матерью его сына. Также в прессе появлялись предположения о возможных отношениях с Кристиной Руссу – подругой его сестры Санды. После участия в девятом сезоне "Голоса страны" слухи связывали артиста и с его подопечной Оксаной Мухой. Подогрели их и чувственный дуэт "Все прощать". Впрочем, никаких подтверждений этим домыслам не было.

Дан Балан и Оксана Муха – "Все прощать": смотрите видео онлайн

В 2019 году в интервью в программе "Светская жизнь" Балан признавался, что у него были разные отношения, в том числе с известными женщинами. Однако он пока не встретил той большой любви, ради которой хотелось бы жениться. К браку певец относится серьезно и убежден, что это должно быть один раз и навсегда. Свободно ли сейчас сердце артиста – вопрос без ответа.

В то же время заметим, недавно 47-летний Дан Балан выступил в Кишиневе, где привлек внимание публики своим новым имиджем. Как артист изменился и что известно о его отношении к войне в Украине – смотрите в нашем материале.