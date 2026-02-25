Та попри публічність і армію прихильниць, особисте життя співак воліє залишати поза камерами. Що 24 Каналу вдалося зібрати про особисте життя Дана Балана – дивіться далі в матеріалі.

Теж цікаво Віталій Козловський замилував рідкісними фото сина: як Оскар змінився за два роки

Як ми вже зазначили, про особисте життя артиста відомо небагато, адже він не любить виносити приватне на публіку. Офіційної інформації про дружину чи дітей Дана Балана у відкритому доступі немає. Однак це лише підігріває інтерес публіки і породжує численні чутки.

Найбільше в мережі обговорювали можливий роман співака з Тіна Кароль. Після їхньої спільної участі як тренерів в шоу "Голос країни" глядачі помітили теплі стосунки між зірками. Артисти часто жартували, фліртували й підтримували одне одного. Вони навіть записали дві спільні пісні – "Домой" та "Помнишь".

Дан Балан і Тіна Кароль – "Помнишь": дивіться відео онлайн

Шанувальники створили окрему фан-спільноту DanTina, де публікували спільні фото артистів і будували теорії про їхні стосунки. Однак згодом Дан Балан заявив, що романтичних стосунків між ними не було. За його словами, вигадані історії почали заходити надто далеко й зачіпати його рідних.

Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже два роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства,

– написав Дан Балан навесні 2024 року.

Дан Балан / Фото з його інстаграму

Окрім цього, ЗМІ неодноразово приписували співакові роман із румунською моделлю Еллою Крупеніною, яку навіть називали його дружиною та матір'ю його сина. Також у пресі з'являлися припущення про можливі стосунки з Христиною Руссу – подругою його сестри Санди. Після участі у дев'ятому сезоні "Голосу країни" чутки пов'язували артиста й з його підопічною Оксаною Мухою. Підігріли їх і чуттєвий дует "Все пробачати". Втім, жодних підтверджень цим домислам не було.

Дан Балан та Оксана Муха – "Все пробачати": дивіться відео онлайн

У 2019 році в інтерв'ю в програмі "Світське життя" Балан зізнавався, що в нього були різні стосунки, у тому числі з відомими жінками. Проте він поки не зустрів того великого кохання, заради якого хотілося б одружитися. До шлюбу співак ставиться серйозно й переконаний, що це має бути один раз і назавжди. Чи вільне зараз серце артиста – питання без відповіді.

Водночас зауважимо, нещодавно 47-річний Дан Балан виступив у Кишиневі, де привернув увагу публіки своїм новим іміджем. Як артист змінився і що відомо про його ставлення до війни в Україні – дивіться в нашому матеріалі.