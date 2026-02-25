25 лютого 2026 року співак привітав малюка з днем народження і показа його фото з сімейного архіву. Кадри він поширив на своїй сторінці в інстаграмі.

Віталій Козловський присвятив Оскару публікацію.

Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з'явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь що з любов'ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною,

– написав артист.

Він також висловив вдячність дружині та бабусям сина, які допомагають з його вихованням.

Юлія Бакуменко у своєму інстаграмі також показала архівну світлину з Оскаром, яка була зроблена 2 роки тому.

Новонароджений Оскар Козловський / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про сина Віталія Козловського?