25 лютого 2026 року співак привітав малюка з днем народження і показа його фото з сімейного архіву. Кадри він поширив на своїй сторінці в інстаграмі.
Вас також може зацікавити Мені потрібна була сатисфакція, – Козловський про те, як пішов служити через виступ у Москві
Віталій Козловський присвятив Оскару публікацію.
Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з'явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь що з любов'ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною,
– написав артист.
Він також висловив вдячність дружині та бабусям сина, які допомагають з його вихованням.
Юлія Бакуменко у своєму інстаграмі також показала архівну світлину з Оскаром, яка була зроблена 2 роки тому.
Новонароджений Оскар Козловський / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про сина Віталія Козловського?
- Оскар народився 25 лютого 2024 року, однак радісну подію батьки повідомили публіці лише за два місяці після його появи на світ.
- Ім'я для сина Віталій обрав самостійно, надихнувшись прикладом українки, з якою він познайомився в Італії. Більше того, артист був поруч з коханою під час пологів.
- Першим словом малюка було "Агу".
- Таїнство хрещення Оскара відбулося у Михайлівський Золотоверхому соборі. Хрещеними батьками стали Юла – дружина телеведучого Анатолій Анатолійович, а також український продюсер Андрій Ігнатченко.