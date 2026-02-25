25 февраля 2026 года певец поздравил малыша с днем рождения и показа его фото из семейного архива. Кадры он распространил на своей странице в инстаграме.
Виталий Козловский посвятил Оскару публикацию.
Сыночек, мой маленький мальчик. Мы такие счастливые, что ты появился у нас. Ты учишь меня жизни: принимать правильные решения, делать что угодно с любовью. Ты моя мотивация и мой ежедневный "пендель". Я знаю, что ты особенный, горжусь тобой и буду делать все, чтобы ты гордился мной,
– написал артист.
Он также выразил благодарность жене и бабушкам сына, которые помогают с его воспитанием.
Юлия Бакуменко в своем инстаграме также показала архивную фотографию с Оскаром, которая была сделана 2 года назад.
Новорожденный Оскар Козловский / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о сыне Виталия Козловского?
- Оскар родился 25 февраля 2024 года, однако радостное событие родители сообщили публике только через два месяца после его появления на свет.
- Имя для сына Виталий выбрал самостоятельно, вдохновившись примером украинки, с которой он познакомился в Италии. Более того, артист был рядом с любимой во время родов.
- Первым словом малыша было "Агу".
- Таинство крещения Оскара состоялось в Михайловский Златоверхом соборе. Крестными родителями стали Юла – жена телеведущего Анатолий Анатольевич, а также украинский продюсер Андрей Игнатченко.