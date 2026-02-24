У мережі з'явилися фото та відео з виступу – і багато хто звернув увагу, що артист помітно змінився. Як зараз виглядає Дан Балан – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Ваша сила надихає світ, – принц Гаррі щемливо звернувся до українців у річницю вторгнення

У артиста новий імідж: Балан відростив густе кучеряве волосся, почав носити окуляри та помітно схуд.

Кадри з концерту, який відбувся 21 лютого на "Кишинев Арені", опублікували на сторінці фан-клубу співака в інстаграмі.

Коротка біографія Дана Балана

Майбутній молдовський співак народився в родині дипломата Михая Балана та телеведучої Людмили Балан.

Музикою захопився ще в підлітковому віці: грав у гуртах Pantheon і Inferialis, а згодом розпочав сольну кар'єру.

У 1999 році Дан разом із Петру Желіховським створив гурт O-Zone. Світову популярність колективу приніс альбом DiscO-Zone з хітом Dragostea Din Tei. На початку 2005 року гурт розпався, після чого Балан зосередився на сольних проєктах.

Серед його відомих композицій – Allegro Ventigo, Numa Numa 2, Lendo Calendo, а також дует з Оксаною Мухою "Все пробачати".

Наразі Дан Балан єдиний молдовський артист, номінований на премію Греммі як співавтор хіта Live Your Life у виконанні Rihanna та T.I..

Окрему увагу шанувальників свого часу привернули його стосунки з Тіна Кароль. У 9 та 10 сезонах "Голосу країни" вони були тренерами талант-шоу. Артисти неодноразово фліртували перед камерами, через що їм приписували роман. До того ж Дан Балан і Тіна Кароль випустили спільні пісні "Додому" та "Помнишь".

Втім, вже після початку повномасштабного вторгнення Балан заявив, що їх із співачкою не пов'язують близькі стосунки і що вони вже тривалий час не спілкуються.

Зауважимо, що на початку великої війни Дан підтримав Україну, опублікувавши допис із синьо-жовтим прапором на своїй сторінці в інстаграмі.