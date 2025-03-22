Колишній суддя "Голосу країни" Дан Балан вперше за тривалий час приїхав до України. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.
Цікаво Джамала відповіла, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення
Дан Балан опублікував кілька фото з Києва. Він показався на тлі Михайлівського золотоверхого монастиря. Співак прогулювався столицею України у стильному чорному вбранні. Він доповнив образ окулярами та пов'язкою на голові.
Магія Києва в кожному кроці…
– написав Дан Балан.
Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана
Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана
Українські шанувальники артиста із захватом відреагували на його фото з Києва. Хтось робить співаку компліменти, а хтось чекає на анонс концерту.
- "Це натяк на концерт у Києві?";
- "Коли вже тур по Україні?";
- "Раді бачити в Україні";
- "Чекаємо на тур Україною";
- "Повернення легенди";
- "Вітаємо в Києві! Україна тебе любить".
Де зараз Дан Балан і коли він востаннє був в Україні
- Дан Балан, який у 2019 році був зірковим тренером у "Голосі країни", після початку повномасштабного вторгнення став менш активним у соцмережах.
- 27 лютого він публікував допис на підтримку України, а у травні 2023 презентував кліп, знятий у довоєнному Києві.
- Влітку 2024 року Дан Балан несподівано повернувся в Україну, а в серпні він виступив з концертом в Одесі. Цікаво, що у перервах між піснями він спілкувався з публікою українською мовою.