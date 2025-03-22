Колишній суддя "Голосу країни" Дан Балан вперше за тривалий час приїхав до України. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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Дан Балан опублікував кілька фото з Києва. Він показався на тлі Михайлівського золотоверхого монастиря. Співак прогулювався столицею України у стильному чорному вбранні. Він доповнив образ окулярами та пов'язкою на голові.

Магія Києва в кожному кроці…

– написав Дан Балан.



Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана



Дан Балан / Фото з інстаграму Дана Балана

Українські шанувальники артиста із захватом відреагували на його фото з Києва. Хтось робить співаку компліменти, а хтось чекає на анонс концерту.

"Це натяк на концерт у Києві?";

"Коли вже тур по Україні?";

"Раді бачити в Україні";

"Чекаємо на тур Україною";

"Повернення легенди";

"Вітаємо в Києві! Україна тебе любить".

Де зараз Дан Балан і коли він востаннє був в Україні