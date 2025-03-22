Бывший судья "Голоса страны" Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу певца.
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Дан Балан опубликовал несколько фото из Киева. Он показался на фоне Михайловского златоверхого монастыря. Певец прогуливался по столице Украины в стильном черном наряде. Он дополнил образ очками и повязкой на голове.
Магия Киева в каждом шаге..
– написал Дан Балан.
Дан Балан / Фото из инстаграма Дана Балана
Дан Балан / Фото из инстаграма Дана Балана
Украинские поклонники артиста с восторгом отреагировали на его фото из Киева. Кто-то делает певцу комплименты, а кто-то ждет анонс концерта.
- "Это намек на концерт в Киеве?";
- "Когда уже тур по Украине?";
- "Рады видеть в Украине";
- "Ждем тура по Украине";
- "Возвращение легенды";
- "Поздравляем в Киеве! Украина тебя любит".
Где сейчас Дан Балан и когда он последний раз был в Украине
- Дан Балан, который в 2019 году был звездным тренером в "Голосе страны", после начала полномасштабного вторжения стал менее активным в соцсетях.
- 27 февраля он публиковал сообщение в поддержку Украины, а в мае 2023 года презентовал клип, снятый в довоенном Киеве.
- Летом 2024 года Дан Балан неожиданно вернулся в Украину, а в августе он выступил с концертом в Одессе. Интересно, что в перерывах между песнями он общался с публикой на украинском языке.