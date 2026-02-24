Відеозвернення герцога Сассекського опублікували на інстаграм-сторінці Superhumans Center. Він вкотре підтримав український народ у боротьбі з російською агресією.
Не пропустіть "Вистояли тоді, вистоїмо і зараз": Зеленська та зірки з болем згадують 24 лютого 2022 року
Принц Гаррі пригадав, що торік двічі відвідував Україну.
Кожного разу я був глибоко зворушений її мужністю і гідністю та незламним духом українського народу. Навіть посеред війни, війни, яка щодня забирає життя мирних жителів і військовослужбовців, щодня життя триває,
– сказав він.
Герцог Сассекський зазначив, що побачив силу українців, коли відвідував Superhumans Center у квітні, а також "у рішучості тих, хто відновлює свої тіла й своє майбутнє".
Я побачив її в стійкості та гордості ветеранів Ігор Нескорених, з якими зустрівся у Ванкувері. І я побачив її в очах українців у Києві. В очах, що несуть у собі й біль, і непохитну надію,
– додав Гаррі.
Британський принц наголосив, що вже чотири роки Україна "стоїть непохитно". За його словами, українці "показали світові, як виглядає справжня стійкість".
Ви нагадали всім, що свобода й незалежність ніколи не бувають гарантованими. Їх потрібно захищати, боронити їх, коли це необхідно, виборювати,
– підкреслив герцог Сассекський.
У четверту річницю повномасштабного вторгнення принц Гаррі звернувся до українців на передовій та в тилу.
Ваша сила надихає світ. Ваша відвага єднає нас, а ваша надія освітлює шлях уперед для всіх нас. Будь ласка, знайте: ви не самі. Світ стоїть поруч із вами, і ми щодня вчимося у вас мужності. Залишайтеся сильними, залишайтеся відважними, зберігайте надію. Слава Україні!,
– сказав принц.
Коли принц Гаррі відвідував Україну?
Принц Гаррі вперше відвідав Україну навесні 2025 року. У квітні він приїхав до Львова, у Superhumans Centre, поспілкувався з ветеранами й військовими після поранень, зустрівся з СЕО центру Ольгою Руднєвою та міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.
12 вересня герцог Сассекський прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він приїхав на запрошення Ольги Руднєвої, з якою випадково зустрівся у Нью-Йорку.
Гаррі зустрівся з українськими ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, а також з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Крім того, він відвідав народний меморіал на Майдані Незалежності.