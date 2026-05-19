За роки свого подружнього життя вони вже встигли народити двох дітей і відмовитись від королівських обов'язків. Однак це було після. 24 Канал у річницю їхнього одруження вирішив нагадати яким було весілля сина короля.

Історія знайомства принца Гаррі та Меган Маркл

Пара познайомилась завдяки спільній подрузі. У 2016 році дівчина організувала для Гаррі та Меган побачення "наосліп". Після першого спілкування обоє одразу зрозуміли, що їм цікаво проводити час одне з одним.

Ба більше, принц був переконаний, що ця дівчина його друга половинка. За якийсь час пара поїхала до Африки, а у листопаді того ж року офіційно оголосили про стосунки.

27 листопада 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл вирішили одружитись. Дівчина завершила акторську кар'єру, а перед весіллям навіть прийняла британське підданство та змінила конфесію.

Яким було весілля Меган Маркл і принца Гаррі?

Святкування проходило у Віндзорі. Коли Гаррі та Меган офіційно одружились, то покійна королева Єлизавета II надала їм титул герцогів Сассекських.

Особлива увага публіки була прикута до сукні нареченої. Її створювала британська дизайнерка Клер Вейт Келлер. Вбрання пошили з гладкого та щільного шовку, а її ідеальну форму створили за допомогою всього шести швів. Меган хотіла, щоб усі країни Співдружності були символічно поруч із нею, тому на довгій фаті вишили квіти, характерні для кожної з 53 держав. Акторка зізналавалась, що навіть для принца Гаррі це стало неочікуваним сюрпризом

Голову Маркл прикрашала діамантова тіара Bandeau зі старовинною брошкою, яку нареченій позичила сама королева Єлизавета II. Відомо, що наречена хотіла отримати на весілля іншу тіару, однак королева їй відмовила.

Сукню та вуаль створювали 50 людей близько 3900 годин. Коштувала вона близько 100 тисяч фунтів стерлінгів.

Важливо зазначити, що Її Величність була дуже незадоволеною образом нареченої Гаррі, писало видання The Daily Mail. На думку королеви, Меган не варто було вдягати фату, адже раніше вона вже була у шлюбі. Крім того, покійна монархиня була здивована весільною сукнею, а саме, її кольором. Єлизавета II вважала, що їй не варто було обирати настільки білосніжне вбрання, адже це символ цнотливості й чистоти.

Весільний букет збирала флористка, яка працювала з Alexander McQueen і Christian Dior. Для нього використали білі садові троянди, півонії, улюблені квіти принцеси Діани – незабудки. Деякі з рослин зібрав сам принц Гаррі,

Що стосується Гаррі, то принц одягнув на церемонію традиційний сюртук. Та йому було дуже комфортно, адже штани були надто тісні.

Після вінчання відбувся обідній прийом для гостей. Розкішний торт для королівського весілля створила власниця магазину Violet Cakes Клер Птак. Щоб приготувати такий витвір кулінарного мистецтва, кондитерка використала 200 цитрусових, 500 органічних яєць, 200 кг масла, 20 кг борошна, 20 кг цукру, а також 10 пляшок традиційного британського сиропу Sandringham Elderflower. Пишний весільний торт Птак покрила вершковим кремом і прикрасила живими півоніями із королівського саду.

Після банкету наречені та гості вирушили на вечірку, яка відбулась у Фрогмор-хаус – заміській резиденції членів британської королівської родини. Сьогодні, у день річниці, Меган Маркл опублікувала фото з весілля, які раніше не були у вільному доступі.

На одній зі світлин можна побачити британського музиканта Елтона Джона, який сидів за піаніно та розважав присутніх. Гість розповів People, що серед пісень, які він виконував, була Tiny Dancer.

Цікаво, що серед гостей були й відомі зіркові пари: Джордж і Амаль Клуні, Кері Малліган і Маркус Мамфорд, Вікторія та Девід Бекхеми. Також Меган і Гаррі запросили ведучу Опру Вінфрі.