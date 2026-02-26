Это произошло за несколько дней до того, как Надин должна была ехать в Киев в тренировочный лагерь. Подробностями девушка поделилась в проекте "Кейс", что выходит на ютуб-канале Ксении Щербач.
Надин Головчук вспомнила, что жила на съемной квартире. За несколько дней до поездки в тренировочный лагерь модель хотела успеть съехать, отвезти вещи родителям и сложить чемоданы на проект "Холостяк".
Однако у девушки лопнула киста. Врач сказала, что ей нужно ложиться в больницу, на что Надин ответила, что имеет неотложные дела. В то же время модель отметила, что чувствовала "невероятную боль".
Было мне не хорошо. Я все же собрала свои силы в кулак. Я же сильная девочка. Я понимаю, что подписалась на это, что должна это сделать, потому что на меня рассчитывают люди. То есть я думала не только о себе. Я думала о том, что на мне есть ответственность,
– рассказала Головчук.
Сейчас Надин говорит, что, видимо, стоило бы подумать о себе и отказаться от участия в проекте. Также модель не исключает, что таким образом тело хотела ее предупредить.
Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн
Кто такая Надин Головчук?
Надин Головчук – одна из самых ярких участниц 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Она родом из Хмельницкого и работает фотомоделью. Сейчас девушка также развивается в актерстве.
Головчук была фавориткой Тараса Цимбалюка и все же смогла завоевать сердце актрисы. В финале проекта главный герой вручил девушке желанное кольцо.
Однако уже на пост-шоу стало известно, что Надин и Тарас не вместе. В одном из интервью победительница "Холостяка" рассказывала, что они поддерживали связь около месяца. Однако впоследствии Цимбалюк решил завершить их отношения через голосовое сообщение. Головчук назвала такой поступок "детским садом".
Надин рассказала, что после Нового года получила голосовые сообщения от актера, но решила не слушать их. Сейчас бывшие не поддерживают связь.