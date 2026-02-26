Это произошло за несколько дней до того, как Надин должна была ехать в Киев в тренировочный лагерь. Подробностями девушка поделилась в проекте "Кейс", что выходит на ютуб-канале Ксении Щербач.

Надин Головчук вспомнила, что жила на съемной квартире. За несколько дней до поездки в тренировочный лагерь модель хотела успеть съехать, отвезти вещи родителям и сложить чемоданы на проект "Холостяк".

Однако у девушки лопнула киста. Врач сказала, что ей нужно ложиться в больницу, на что Надин ответила, что имеет неотложные дела. В то же время модель отметила, что чувствовала "невероятную боль".

Было мне не хорошо. Я все же собрала свои силы в кулак. Я же сильная девочка. Я понимаю, что подписалась на это, что должна это сделать, потому что на меня рассчитывают люди. То есть я думала не только о себе. Я думала о том, что на мне есть ответственность,

– рассказала Головчук.

Сейчас Надин говорит, что, видимо, стоило бы подумать о себе и отказаться от участия в проекте. Также модель не исключает, что таким образом тело хотела ее предупредить.

Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн

Кто такая Надин Головчук?