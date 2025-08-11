После инцидента Александра обратилась в травмпункт и полицию и теперь вышла на связь с подписчиками. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Миколюк.

На видео, которым девушка поделилась, видно, что у нее травмирована правая рука – она в бандаже, а также бинт на запястье левой руки. На правом плече у нее есть большой темно-коричневый синяк, а на левом плече и предплечье – многочисленные синяки и ссадины. На лбу также заметна гематома.

Сейчас Александра уже дома. Она рассказала, что получила много поддержки от людей, но также многие обвиняют ее, что она сама виновата в нападении, потому что слишком откровенно и нарядно выглядела.

Некоторым комфортнее закрывать глаза на преступления, которые происходят вокруг, чем посмотреть в лицо преступнику и сказать, что это неправильно,

– возмутилась девушка.

Она подчеркнула: "Жертва не виновата никогда, абсолютно. Когда вы живете по кодексу, когда вы живете как цивилизованный человек в цивилизованном обществе, вам даже в голову не придет что-то подобное сделать, потому что человек ярко нарисовал губы".

Что произошло с девушкой?

10 августа около 12:00 Александра Миколюк гуляла по парку с собакой и подкармливала бездомных животных. Вдруг неизвестный мужчина начал угрожать ей, а потом "снял штаны и начал маст****вать". Убегая, девушка упала со склона, получила травмы и крики заметили соседи, которые вызвали скорую и полицию. Она уже подала заявление, правоохранители составили протокол.

Заметим, что Александра Миколюк накануне рассказала, какой приблизительный внешний вид имел нападавший.