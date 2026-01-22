Про це він розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Суспільне Культура". Назар Задніпровський розкрив подробиці про свій стан здоров'я.

Цікаво Повівся як козак, – Сергій Притула відверто розповів про стосунки з колишньою дружиною

Як виявилося, актор хворіє на цукровий діабет і вже протягом 20 років перебуває на інсулінотерапії.

Мене в Центральному військовому госпіталі в реанімації рятували. Я був 90, він (цукровий діабет, – 24 Канал) мене зжер до 70 кілограмів,

– поділився Задніпровський.

З огляду на стан здоров'я актора списали з військової служби ще у 2017 році.

Я пройшов комісію, я при них міряв цукор, колов інсулін,

– пригадав Назар Олександрович.

Інтерв'ю з Назаром Задніпровським: дивіться відео онлайн

