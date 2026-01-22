Про це він розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Суспільне Культура". Назар Задніпровський розкрив подробиці про свій стан здоров'я.
Як виявилося, актор хворіє на цукровий діабет і вже протягом 20 років перебуває на інсулінотерапії.
Мене в Центральному військовому госпіталі в реанімації рятували. Я був 90, він (цукровий діабет, – 24 Канал) мене зжер до 70 кілограмів,
– поділився Задніпровський.
З огляду на стан здоров'я актора списали з військової служби ще у 2017 році.
Я пройшов комісію, я при них міряв цукор, колов інсулін,
– пригадав Назар Олександрович.
Інтерв'ю з Назаром Задніпровським: дивіться відео онлайн
Хто ще з українських зірок визнаний непридатним до військової служби?
- Гуморист Володимир Жогло пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до проходження служби. Таке рішення ухвалили через серйозні проблеми зі здоров'ям і наявність кількох медичних діагнозів.
- У лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина функціонує лише одна нирка, тому за медичними показаннями його також визнали непридатним до проходження військової служби.
- Шоумен В'ячеслав Соломка також повідомив, що виключений з військового обліку за станом здоров'я.