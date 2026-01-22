Об этом он сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Суспільне Культура". Назар Заднепровский подробно раскрыл подробности о своем состоянии здоровья.

Как оказалось, актер болеет сахарным диабетом и уже на протяжении 20 лет находится на инсулинотерапии.

Меня в Центральном военном госпитале в реанимации спасали. Я был 90, он (сахарный диабет, – 24 Канал) меня сожрал до 70 килограммов,

– поделился Заднепровский.

Учитывая состояние здоровья актера списали с военной службы еще в 2017 году.

Я прошел комиссию, я при них мерил сахар, колол инсулин,

– вспомнил Назар Александрович.

