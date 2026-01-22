Об этом он сказал в интервью, которое вышло на ютуб-канале "Суспільне Культура". Назар Заднепровский подробно раскрыл подробности о своем состоянии здоровья.
Интересно Повел себя как казак, – Сергей Притула откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой
Как оказалось, актер болеет сахарным диабетом и уже на протяжении 20 лет находится на инсулинотерапии.
Меня в Центральном военном госпитале в реанимации спасали. Я был 90, он (сахарный диабет, – 24 Канал) меня сожрал до 70 килограммов,
– поделился Заднепровский.
Учитывая состояние здоровья актера списали с военной службы еще в 2017 году.
Я прошел комиссию, я при них мерил сахар, колол инсулин,
– вспомнил Назар Александрович.
Интервью с Назаром Заднепровским: смотрите видео онлайн
К теме Где сейчас Назар Заднепровский – звезда украинских комедий, который снимался с Зеленским
Кто еще из украинских звезд признан непригодным к военной службе?
- Юморист Владимир Жогло прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его непригодным к прохождению службы. Такое решение приняли из-за серьезных проблем со здоровьем и наличие нескольких медицинских диагнозов.
- У лидера группы "Друга Ріка" Валерия Харчишина функционирует только одна почка, поэтому по медицинским показаниям его тоже признали непригодным к прохождению военной службы.
- Шоумен Вячеслав Соломка также сообщил, что исключен из воинского учета по состоянию здоровья.