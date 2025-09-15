Как оказалось, он задумывался о таком развитии событий. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Харчишин признался: если бы его сын Дмитрий не ушел на фронт добровольцем, то именно он бы сделал этот шаг.

Для справки! Сын Валерия Харчишина до начала полномасштабного вторжения закончил философский факультет, и считал, что война – это проявление человеческой глупости. Но впоследствии пошел служить сапером на северном направлении и изменил свое мнение. Позже, как отмечал Валерий Харчишин, его сын проходил офицерские курсы и учил других.

Сам артист объясняет: даже если ты официально непригоден, но имеешь желание воевать, в армии можно найти должность.

Я говорил с тем, кто говорил, что я должен быть списанным, он говорит: "Валера, ты если чувствуешь какую-то вину, не чувствуй. Если вернутся сюда (россияне – 24 Канал), то мы тебе первому дадим автомат и пойдешь",

– рассказал Харчишин.

Он добавил, что военной профессии в него нет, но умеет стрелять, может управлять любым автомобилем или быть техническим специалистом.

Почему Валерий Харчишин не может служить и чем сейчас занимается?