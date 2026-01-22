Волонтер признался, что после развода переосмыслил определенные вещи и сделал выводы. Об этом он рассказал в интервью Маричке Падалко.

К слову Сергей Притула раскрыл, о чем говорил с Владимиром Зеленским во время встречи

Сергей Притула поделился, что он с бывшей женой сохранил хорошие отношения прежде всего благодаря сыну. Даже если у пары были конфликты и споры, они отошли на задний план.

Считаю, что в нашем случае, когда мы расставались, то повели себя как взрослые люди. Потому что какими бы ни были недоразумения между двумя людьми, которые принимают решение прекратить существование на общих квадратных метрах, то у нас общий ребенок. И есть желание, чтобы он вырос с осознанием, что у него лучшая в мире мама и папа,

– отметил волонтер.

Притула добавил, что бывшая жена никогда не устраивала публичных скандалов и не настраивала сына против него. Он повел себя так же – так бывшей паре и удалось сохранить уважение друг к другу.

"Никогда в жизни моя жена не бросала в меня никаких обвинений, не лила грязью и не настраивала против меня сына. Она получила взаимность. Дмитрий нас обоих любит и никогда не становился предметом манипуляций. Повел ли я себя как казак, когда разводился? Я купил бывшей жене 150 квадратных метров, а сам остался на 30 квадратах", – отметил Сергей.

Что известно о втором браке Притулы?

Во второй раз Сергей Притула женился в 2015 году. Его избранницей стала Екатерина Сопельник, которая родом из Донецка. Пара познакомилась на телевидении. К слову, неделю назад женщина отпраздновала 41-летие, а волонтер трогательно поздравил любимую в инстаграме.

Через 2 года у супругов родилась дочь Соломия, а еще через несколько лет - Стефания. 4 августа 2025 года Сергей Притула стал отцом в четвертый раз: у него родился сын Марко.