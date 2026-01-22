Волонтер зізнався, що після розлучення переосмислив певні речі та зробив висновки. Про це він розповів в інтерв'ю Марічці Падалко.

Сергій Притула поділився, що він з колишньою дружиною зберіг хороші стосунки насамперед завдяки синові. Навіть якщо у пари були конфлікти й суперечки, вони відійшли на задній план.

Вважаю, що у нашому випадку, коли ми розлучалися, то повелись як дорослі люди. Бо якими б не були непорозуміння між двома людьми, які приймають рішення припинити існування на спільних квадратних метрах, то у нас спільна дитина. І є бажання, аби вона виросла з усвідомленням, що у нього найкраща у світі мама й тато,

– зауважив волонтер.

Притула додав, що колишня дружина ніколи не влаштовувала публічних скандалів і не налаштовувала сина проти нього. Він повівся так само – так колишній парі й вдалось зберегти повагу одне до одного.

"Ніколи в житті моя дружина не кидала в мене жодних звинувачень, не лила брудом і не налаштовувала проти мене сина. Вона отримала взаємність. Дмитро нас обох любить і ніколи не ставав предметом маніпуляцій. Чи повівся я як козак, коли розлучався? Я купив колишній дружині 150 квадратних метрів, а сам лишився на 30 квадратах", – зазначив Сергій.

Що відомо про другий шлюб Притули?

Вдруге Сергій Притула одружився у 2015 році. Його обраницею стала Катерина Сопельник, яка родом з Донецька. Пара познайомилась на телебаченні. До слова, тиждень тому жінка відсвяткувала 41-річчя, а волонтер зворушливо привітав кохану в інстаграмі.

Через 2 роки у подружжя народилась донька Соломія, а ще через кілька років - Стефанія. 4 серпня 2025 року Сергій Притула став батьком учетверте: у нього народився син Марко.