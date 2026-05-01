Ролик вийшов на офіційному ютуб-каналі BespaLOVmedia. У ньому Богдан Беспалов заявив, що перед 24 січня за ним слідкувала поліція.

За словами блогера, у день мобілізації його затримали у кав'ярні поблизу дому. Він не пручався, тож поїхав до ТЦК.

24 січня 2026 року моє життя змінилося назавжди. Всі чудово знають, що була замовниця. Не бачу сенсу називати її ім'я. Це на її совісті. Бумеранг існує, доля її вже карає. Жодним чином не хочу давати додаткову увагу людині, яка намагалася знищити мене,

– сказав Беспалов.

У відео Богдан не називає імені "замовниці". Однак назва ролика доволі красномовна: "Не Тіна Кароль. Ментовка Олена Тополя. Перше відео Беспалова".

Блогер розповів, що має проблеми з зором та всі необхідні документи, однак на це нібито не зважали. Так він опинився у військовій частині. Перші 10 днів Богдан не мав доступу до мобільного телефону.



Богдан Беспалов / Скриншот з відео

Богдан Беспалов поділився, що за період служби у війську пройшов чималу трансформацію та стикнувся з психологічними викликами.

Я потрапив у хороший колектив, де була людиноцентричність. Вони допомогли мені пройти шлях прийняття. БЗВП мені далося складно, хоч у нас були хороші умови. Я постійно хворів – і це скрізь,

– поділився блогер.

Беспалов додав, що продовжує службу і має багато завдань та обов'язків. Однак також він має можливість та вільний час на створення контенту.

Що відомо про мобілізацію Богдана Беспалова?

Наприкінці січня Богдан Беспалов перестав виходити на зв'язок. Адміністратори його каналу повідомили, що він живий, однак більше деталей невідомо. У мережі поширювали різні версії: від арешту до втечі за кордону.

25 березня Богдан Беспалов підтвердив, що мобілізувався. Водночас у причетності до цього почали пов'язувати Олену Тополю.

Співачка відповіла на один з коментарів та написала, що "нікого не прибирала". Вона нагадала про інших чоловіків, які також можуть опинитися на фронті.