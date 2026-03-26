У коментарях під одним із дописів Тополі в інстаграмі користувачка поцікавилась, чи причетна вона до ситуації. У відповіді співачка наголосила, що не має відношення до мобілізації Беспалова.
До теми Блогер-пліткар Богдан Беспалов підтвердив чутки про мобілізацію і показав перше фото
Я нікого не прибирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирають (на фронт – 24 Канал), давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові й спроможні можуть опинитися там (на фронті – 24 Канал). Це не я придумала, це воєнний стан країни. Всім гарного дня!,
– написала Олена Тополя.
Тополю звинуватили у причетності до мобілізації Беспалова / Скриншот з інстаграму співачки
Тополя заявила, що не причетна до мобілізації Беспалова / Скриншот з інстаграму співачки
У телеграм-каналі Богдана Беспалова відреагували на ситуацію. У команді блогера натякнули, що Тополя збрехала.
Боїться, бо рано чи пізно все випливе назовні. І як співачка фігова, і як акторка не склалася,
– йдеться у дописі.
У команді Богдана Беспалова прокоментували ситуацію / Скриншот з телеграм-каналу блогера
Що відомо про зникнення та мобілізацію Богдана Беспалова?
Нагадаємо, 24 січня Богдан Беспалов звернувся до підписників і повідомив, що наразі не може виходити на зв'язок і не знає, коли повернеться до роботи.
У мережі одразу є почали з'являтися припущення, що сталося з Беспаловим. Одна із найпоширеніших чуток – що його мобілізували.
Згодом блогер розповів, що не в СІЗО, і що не виїхав з України. Також Богдан стверджує, що є конкретна людина, яка хотіла, щоб він зникнув назавжди.
Учора, 25 березня, Беспалов підтвердив, що проходить службу. Він опублікував фото у військовій формі, з бронежилетом і каскою та написав: "Служу українському народові".