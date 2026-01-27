Останній раз Беспалов виходив на зв'язок до підписників у суботу, 24 січня. У своєму телеграм-каналі він опублікував голосове повідомлення, в якому заявив, що не знає, коли повернеться.

Друзі, мене не зламали, це пишу я. Поки що не зможу бути на зв'язку і не знаю, коли з'являться випуски. Але обов'язково повернемось і будемо знімати свіжі плітки. Усім дякую за підтримку,

– сказав Богдан Беспалов.

У телеграм-каналі "Злива" повідомили, що ходять чутки, що блогера мобілізували. У технічному відділі команди нібито розповіли, що Богдан поїхав у навчальний центр.

Богдана Беспалова могли мобілізувати / Скриншот з телеграм-каналу "Злива"

Сьогодні ж на офіційній інстаграм-сторінці Беспалова з'явився допис від імені адміністратора його телеграм-каналу. Він повідомив, що з блогером немає жодного зв'язку з 24 січня.

Прохання до підписників залишатись у спільноті та слідкувати за оновленнями. Чекаємо повернення Богдана та інформацію про нього,

– йдеться у дописі.

У коментарях під останнім дописом у телеграм-каналі Беспалова поширили скриншот повідомлення, де також стверджується, що чоловіка мобілізували й зараз він перебуває у навчальному центрі.

З ним усе окей. Але, як він стверджує, затримання сталося за замовленням певної медійної особи,

– йдеться у повідомленні.

Ходять чутки, що Богдана Беспалова мобілізували / Скриншот з телеграм-каналу блогера

Хто такий Богдан Беспалов?