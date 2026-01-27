Останній раз Беспалов виходив на зв'язок до підписників у суботу, 24 січня. У своєму телеграм-каналі він опублікував голосове повідомлення, в якому заявив, що не знає, коли повернеться.
Друзі, мене не зламали, це пишу я. Поки що не зможу бути на зв'язку і не знаю, коли з'являться випуски. Але обов'язково повернемось і будемо знімати свіжі плітки. Усім дякую за підтримку,
– сказав Богдан Беспалов.
У телеграм-каналі "Злива" повідомили, що ходять чутки, що блогера мобілізували. У технічному відділі команди нібито розповіли, що Богдан поїхав у навчальний центр.
Богдана Беспалова могли мобілізувати / Скриншот з телеграм-каналу "Злива"
Сьогодні ж на офіційній інстаграм-сторінці Беспалова з'явився допис від імені адміністратора його телеграм-каналу. Він повідомив, що з блогером немає жодного зв'язку з 24 січня.
Прохання до підписників залишатись у спільноті та слідкувати за оновленнями. Чекаємо повернення Богдана та інформацію про нього,
– йдеться у дописі.
У коментарях під останнім дописом у телеграм-каналі Беспалова поширили скриншот повідомлення, де також стверджується, що чоловіка мобілізували й зараз він перебуває у навчальному центрі.
З ним усе окей. Але, як він стверджує, затримання сталося за замовленням певної медійної особи,
– йдеться у повідомленні.
Ходять чутки, що Богдана Беспалова мобілізували / Скриншот з телеграм-каналу блогера
Хто такий Богдан Беспалов?
Богдан Беспалов – відомий блогер, який поширює чутки про українських зірок. Його телеграм-канал налічує понад 68 тисяч підписників, ютуб-канал – понад 80 тисяч, а інстаграм – майже 40 тисяч.
В інтерв'ю Аліні Доротюк Беспалов розповідав, що йому пропонували великі суми за замовні матеріали, проте блогер не брав гроші. Також раніше чоловіку погрожували, зокрема тиснув Арсеній Яценюк.
Богдан зізнався, що в нього щороку з'являються думки про виїзд з України, адже зараз складні часи.
Під час розмови з Доротюк Беспалов пригадав інцидент із представниками ТЦК, що трапився в Оболонському районі Києва. Блогер йшов на метро, аби поїхати на благодійний захід: "Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусик і повезли".
За словами блогера, у нього забрали телефон, проте згодом відпустили.