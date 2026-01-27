Последний раз Беспалов выходил на связь к подписчикам в субботу, 24 января. В своем телеграм-канале он опубликовал голосовое сообщение, в котором заявил, что не знает, когда вернется.

Друзья, меня не сломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку,

– сказал Богдан Беспалов.

В телеграмм-канале "Ливень" сообщили, что ходят слухи, что блогера мобилизовали. В техническом отделе команды якобы рассказали, что Богдан поехал в учебный центр.

Богдана Беспалова могли мобилизовать / Скриншот из телеграм-канала "Злива"

Сегодня же на официальной инстаграм-странице Беспалова появилось сообщение от имени администратора его телеграм-канала. Он сообщил, что с блогером нет никакой связи с 24 января.

Просьба к подписчикам оставаться в сообществе и следить за обновлениями. Ждем возвращения Богдана и информацию о нем,

– говорится в заметке.

В комментариях под последним сообщением в телеграм-канале Беспалова распространили скриншот сообщения, где также утверждается, что мужчину мобилизовали и сейчас он находится в учебном центре.

С ним все окей. Но, как он утверждает, задержание произошло по заказу определенного медийного лица,

– говорится в сообщении.

Ходят слухи, что Богдана Беспалова мобилизовали / Скриншот с телеграм-канала блогера

Кто такой Богдан Беспалов?