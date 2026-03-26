В комментариях под одним из постов Тополи в инстаграме пользовательница поинтересовалась, причастна ли она к ситуации. В ответе певица отметила, что не имеет отношения к мобилизации Беспалова.
Я никого не убирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забирают (на фронт – 24 Канал), давайте обо всех мужчинах вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там (на фронте – 24 Канал). Это не я придумала, это военное положение страны. Всем хорошего дня!,
– написала Елена Тополя.
У телеграм-канале Богдана Беспалова отреагировали на ситуацию. В команде блогера намекнули, что Тополя солгала.
Боится, потому что рано или поздно все выплывет наружу. И как певица фиговая, и как актриса не сложилась,
– говорится в заметке.
Что известно об исчезновении и мобилизации Богдана Беспалова?
Напомним, 24 января Богдан Беспалов обратился к подписчикам и сообщил, что пока не может выходить на связь и не знает, когда вернется к работе.
В сети сразу же начали появляться предположения, что произошло с Беспаловым. Один из самых распространенных слухов – что его мобилизовали.
Позже блогер рассказал, что не в СИЗО, и что не выехал из Украины. Также Богдан утверждает, что есть конкретный человек, который хотел, чтобы он исчез навсегда.
Вчера, 25 марта, Беспалов подтвердил, что проходит службу. Он опубликовал фото в военной форме, с бронежилетом и каской и написал: "Служу украинскому народу".