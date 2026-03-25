Богдан Беспалов впервые за долгое время опубликовал свое актуальное фото. Снимок появился в его соцсетях.

Блогер предстал в военной форме, с бронежилетом и каской. Таким образом Богдан подтвердил слухи о мобилизации.

Служу украинскому народу,

– написал Богдан Беспалов.



Богдан Беспалов / Фото из инстаграма Богдана Беспалова

Учитывая то, что Богдан Беспалов последний раз выходил на связь около двух месяцев назад, можно предположить, что блогер уже прошел базовую военную подготовку. Больше деталей он пока не сообщает. Где будет служить Беспалов – пока также неизвестно.

Когда исчез Богдан Беспалов?

Отметим, последние два месяца Богдан Беспалов почти не выходил на связь, а его телеграмм-канал вели администраторы и помощники.

24 января блогер записал голосовое сообщение, в котором сказал, что не может быть на связи и не знает, когда вернется к работе. У телеграмм-канале "Ливень" заподозрили, что Богдана Беспалова мобилизовали. Некоторые пользователи писали о том, что это связано с влиянием "определенного медийного лица".

В начале марта блогер записал голосовое сообщение для своей аудитории и опроверг слухи о том, будто он находится в СИЗО или выехал из Украины. Богдан Беспалов заявил, что есть определенный человек, который стремился к его исчезновению.

Что известно о Богдане Беспалове?

Богдан Беспалов – блогер, контент которого в основном базируется на сплетнях об украинских знаменитостях. На его ютуб-канал, где ранее периодически выходили выпуски, подписано более 80 тысяч человек.

В интервью Богдан Беспалов признавался, что ему часто предлагают заказные материалы, на которые он не соглашается. Также блогер рассказывал об угрозах со стороны медийных людей, о которых он публиковал слухи.

Ранее Беспалов объяснял, что не служит в армии, потому что имеет проблемы со здоровьем. По его словам, все документы у него были в порядке, а данные обновлены. Часто Беспалов публиковал сборы для ВСУ.