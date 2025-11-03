Тепер вона вперше розповіла, що насправді сталося за лаштунками шоу. Дівчина зізналася, через що після "Холостяка" їй довелося звернутися до психотерапевта і приймати антидепресанти, а також чому вона готується до суду. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Шамії.

Софія пішла з проєкту у третьому випуску "Холостяка-14". На екранах показали, що це сталося після звинувачень з боку іншої учасниці – косметологиня Оксана заявила, ніби Шамія мала роман із чоловіком її вагітної клієнтки. Проте дівчина заперечила чутки про стосунки з одруженим чоловіком. За словами Софії, такі заяви є абсурдними й суперечать її життєвим принципам.

Очевидним є той факт, що ця "історія" на проєкті повністю вигадана Оксаною Шанюк. Хочу сказати, що такі неправдиві вислови направлені перш за все для отримання "хайпу" за будь-яку ціну. Мені дуже шкода, що телеканал поширив в ефірі такі принизливі та неправдиві вислови щодо мене,

– зазначила модель у своїй заяві.

Вона додала, що справжньою причиною її відходу з шоу став систематичний булінг з боку кількох учасниць, значна частина якого не потрапила в ефір через монтаж.

Моє рішення достроково залишити проєкт не було зумовлене однією конкретною ситуацією. В дитинстві я вже переживала булінг і саме ця схожість ситуацій стала для мене тригером і нагадала, наскільки глибокими можуть бути такі рани,

– заявила Софія.

Після участі в реаліті дівчина зіткнулася з серйозними психологічними проблемами – депресією, безсонням та панічними атаками.

Психотерапевтка призначила мені антидепресанти та інтенсивну терапію, бо емоційно я була спустошена. Те, що мало бути телевізійним досвідом, стало для мене важким випробуванням, яке довело до межі виснаження,

– заявила учасниця "Холостяка".

Софія Шамія також наголосила, що "винні в поширенні неправдивих відомостей щодо неї обов'язково понесуть передбачену законом відповідальність".



Заява Софії Шамії після того, як вона покинула "Холостяк" / Фото з інстаграму

Додамо, що дівчина натякала на можливий судовий позов ще після виходу третього епізоду "Холостяка-14". Тоді вона в Threads опублікувала допис, де написала "Зустрінемось в суді".

