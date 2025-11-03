Теперь она впервые рассказала, что на самом деле произошло за кулисами шоу. Девушка призналась, из-за чего после "Холостяка" ей пришлось обратиться к психотерапевту и принимать антидепрессанты, а также почему она готовится к суду. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Шамии.

София ушла из проекта в третьем выпуске "Холостяка-14". На экранах показали, что это произошло после обвинений со стороны другой участницы – косметолог Оксана заявила, будто Шамия имела роман с мужем ее беременной клиентки. Однако девушка опровергла слухи об отношениях с женатым мужчиной. По словам Софии, такие заявления являются абсурдными и противоречат ее жизненным принципам.

Очевидным является тот факт, что эта "история" на проекте полностью выдумана Оксаной Шанюк. Хочу сказать, что такие ложные высказывания направлены прежде всего для получения "хайпа" любой ценой. Мне очень жаль, что телеканал распространил в эфире такие унизительные и ложные высказывания в отношении меня,

– отметила модель в своем заявлении.

Она добавила, что настоящей причиной ее ухода из шоу стал систематический буллинг со стороны нескольких участниц, значительная часть которого не попала в эфир из-за монтажа.

Мое решение досрочно покинуть проект не было обусловлено одной конкретной ситуацией. В детстве я уже переживала буллинг и именно эта схожесть ситуаций стала для меня триггером и напомнила, насколько глубокими могут быть такие раны,

– заявила София.

После участия в реалити девушка столкнулась с серьезными психологическими проблемами – депрессией, бессонницей и паническими атаками.

Психотерапевт назначила мне антидепрессанты и интенсивную терапию, потому что эмоционально я была опустошена. То, что должно было быть телевизионным опытом, стало для меня тяжелым испытанием, которое довело до предела истощения,

– заявила участница "Холостяка".

София Шамия также отметила, что "виновные в распространении ложных сведений о ней обязательно понесут предусмотренную законом ответственность".



Заявление Софии Шамии после того, как она покинула "Холостяк" / Фото из инстаграма

Добавим, что девушка намекала на возможный судебный иск еще после выхода третьего эпизода "Холостяка-14". Тогда она в Threads опубликовала пост, где написала "Встретимся в суде".

