Своими эмоциями она поделилась во время концерта памяти Андрея Яценко в Киеве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрак с 1+1".

Интересно Андрей Бедняков ответил, действительно ли в шоу "Орел и Решка" была золотая карта

Евгения призналась, что не может смириться со смертью любимого, который внезапно ушел из жизни. Жена Андрея также добавила, что он был очень важным человеком для музыкантов Украины.

Сейчас не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов... Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам выражаться,

– отметила Евгения.

Телепрограмма "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

Накануне тетя "Дизеля" говорила, что Евгения очень себя обвиняет, потому что не настояла на том, чтобы Андрей прошел обследование у врачей. Об этом Айя Коростылева рассказывала в интервью OBOZ.UA.

Что известно о смерти Андрея Яценко?