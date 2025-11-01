Это сделала "Мисс Украина-2023" София Шамия. Девушка возмутилась тем, как ее показали в проекте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на страницу участницы в Threads.

К теме Первые свидания, звездные гости и скандал с "Мисс Украина 2023": как прошел 3 выпуск "Холостяка"

София рассказала, что на первой вечеринке ее просили подчеркнуть титул "Мисс" во время знакомства с Тарасом Цимбалюком, однако она отказалась. В эфире же показали нарезки, что создали совсем другое впечатление.

Боже, насколько людей легко обвести вокруг пальца. В кадре из меня действительно сделали маленькую наивную девочку. Спасибо, что так "нарезали". Люблю монтаж СТБ,

– написала Шамия.



София Шамия возмутилась тем, как ее показали на "Холостяке" / Скриншот с Threads

О том, что титулу "Мисс" в шоу уделяли слишком много внимания София говорила еще в интервью, которое вышло на ютуб-канале Мирославы Мандзюк накануне премьеры "Холостяка-14". Тогда Шамия подчеркнула, что хотела бы, чтобы это была "ее история, а не история о "какой-то мисс"".

Что известно об участии Софии Шамии в "Холостяке"?