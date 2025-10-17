В частности, отреагировала на упреки о том, что пришла на проект только ради пиара. Пишет Show24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

София рассказала, что самостоятельно подала заявку на участие в проекте после того, как узнала, что главным героем "Холостяка-14" стал именно Тарас Цимбалюк. Девушка говорит, что актер понравился ей "и внешне, и внутренне".

Я смотрела его подкасты, интервью и следила за ним в инстаграме. Его теплые семейные ценности очень пересекаются с моими. Это было самым главным. Но также он (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) очень сексуальный и красивый мужчина. Я уверена, что он нравится большому количеству женщин. Он секс-символ Украины,

– отметила Шамия.

Что София сказала об участии в "Холостяке"?

"Мисс Украина-2023" призналась, что конкурсы красоты, по сравнению с "Холостяком", это цветочки.

Не ожидала, что может быть так много буллинга, мизогинии и унижения,

– поделилась девушка.

Она также добавила, что в шоу слишком много внимания уделялось ее титулу.

Я хочу, чтобы это была моя история, а не история про "какую-то мисс". Я хочу запомниться по-другому, но, конечно, это (участие в Мисс Украина – 24 Канал) часть меня,

– добавила София.

В то же время девушка готова к хейту со стороны зрителей, потому что понимает, что "не должна всем нравиться".

Интервью с Софией Шамией: смотрите видео онлайн

Добавим, что уже 17 октября состоится премьера 14 сезона "Холостяка", в котором приняла участие София Шамия и Тарас Цимбалюк. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице реалити.

Что сейчас известно о "Холостяке-14"?

Новый сезон, как и предыдущие, будут показывать на телеканале СТБ. Выпуски будут выходить каждую пятницу.

Неизменным ведущим реалити остается Григорий Решетник.

Кроме Софии, также уже рассекретили, что участие в проекте приняла учительница алгебры и геометрии Яна и мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту Ольга. Всех остальных участниц, вероятно, покажут во время первого эпизода "Холостяка-14".

Ранее наша редакция писала о деталях первой вечеринки нового сезона "Холостяка" с Тарасом Цымбалюком в главной роли.