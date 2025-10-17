Зокрема, відреагувала на закиди про те, що прийшла на проєкт лише заради піару. Пише Show24 з посиланням на ютуб-канал Мирослави Мандзюк.

Софія розповіла, що самостійно подала заявку на участь в проєкті після того, як дізналася, що головним героєм "Холостяка-14" став саме Тарас Цимбалюк. Дівчина каже, що актор сподобався їй "і зовнішньо, і внутрішньо".

Я дивилася його подкасти, інтерв'ю та слідкувала за ним в інстаграмі. Його теплі сімейні цінності дуже перетинаються з моїми. Це було найголовнішим. Але також він (Тарас Цимбалюк – 24 Канал) дуже сексуальний та гарний чоловік. Я впевнена, що він подобається великій кількості жінок. Він секс-символ України,

– зазначила Шамія.

Що Софія сказала про участь в "Холостяку"?

"Міс Україна-2023" зізналася, що конкурси краси, в порівнянні з "Холостяком", це квіточки.

Не очікувала, що може бути так багато булінгу, мізогінії й приниження,

– поділилася дівчина.

Вона також додала, що в шоу занадто багато уваги приділялося її титулу.

Я хочу, щоб це була моя історія, а не історія про "якусь міс". Я хочу запам'ятатися по-іншому, але, звичайно, це (участь в Міс Україна – 24 Канал) частина мене,

– додала Софія.

Водночас дівчина готова до хейту з боку глядачів, бо розуміє, що "не повинна всім подобатися".

Інтерв'ю з Софією Шамією: дивіться відео онлайн

Додамо, що вже 17 жовтня відбудеться прем'єра 14 сезону "Холостяка", в якому взяла участь Софія Шамія й Тарас Цимбалюк. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці реаліті.

Що наразі відомо про "Холостяк-14"?

Новий сезон, як і попередні, показуватимуть на телеканалі СТБ. Випуски виходитимуть щоп'ятниці.

Незмінним ведучим реаліті залишається Григорій Решетник.

Окрім Софії, також вже розсекретили, що участь в проєкті взяла вчителька алгебри та геометрії Яна і майстриня спорту з легкої атлетики зі стрибків у висоту Ольга. Всіх інших учасниць, ймовірно, покажуть під час першого епізоду "Холостяка-14".

Раніше наша редакція писала про деталі першої вечірки нового сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком в головній ролі.