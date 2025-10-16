Про це вона повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Свириденко продемонструвала стильний діловий образ.

Юлія Свириденко одягла чорний класичний костюм, який складається з піджака прямого крою і штанів. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах і сережками. Прем'єр-міністерка України також носить окуляри.

Свириденко зібрала волосся назад, зробила елегантний і не надто яскравий макіяж.

Юлія Свириденко на зустрічі / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

Юлія Свириденко обрала для зустрічі чорний костюм / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

Образ Юлії Свириденко / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України

До речі! Сьогодні Юлія Свириденко повідомила у телеграм-каналі, що у Вашингтоні провела зустріч з Президентом Світового Банку Аджаєм Бангою та Керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Бʼєрде, Президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Для цієї зустрічі вона також обрала чорний класичний костюм.

