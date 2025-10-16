Про це вона повідомила в інстаграмі, передає Show 24. Свириденко продемонструвала стильний діловий образ.
Юлія Свириденко одягла чорний класичний костюм, який складається з піджака прямого крою і штанів. Свій образ вона доповнила туфлями на підборах і сережками. Прем'єр-міністерка України також носить окуляри.
Свириденко зібрала волосся назад, зробила елегантний і не надто яскравий макіяж.
Юлія Свириденко на зустрічі / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України
Юлія Свириденко обрала для зустрічі чорний костюм / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України
Образ Юлії Свириденко / Фото з інстаграму прем'єр-міністерки України
До речі! Сьогодні Юлія Свириденко повідомила у телеграм-каналі, що у Вашингтоні провела зустріч з Президентом Світового Банку Аджаєм Бангою та Керуючою директоркою з операційної діяльності Анною Бʼєрде, Президенткою Європейського інвестиційного банку Надею Кальвіньо та Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо. Для цієї зустрічі вона також обрала чорний класичний костюм.
Кілька днів тому Олена Зеленська зустрілась з Каєю Каллас
Нагадаємо, раніше ми писали про образ Олени Зеленської на зустрічі з Каєю Каллас – Високою представницею ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики, віцепрезиденткою Європейської комісії.
Перша леді України була одягнена у сірий класичний костюм і сорочку оливкового кольору.
Олена Зеленська і Кая Каллас обговорювали питання безпеки українських дітей.