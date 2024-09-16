У зв'язку з такою романтичною подією, пропонуємо пригадати, як виглядали холостяки минулих сезонів і чим вони займаються сьогодні, пише Show 24.

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1 сезон – Максим Чмерковський

Хореограф появився на українських телеекранах у шоу "Холостяк" у 2011 році. Тоді його обраницею стала Олександра Шульгіна, однак роман протривав лише декілька місяців, бо Максим повернувся до Америки.

У 2016 році чоловік позбавився статусу холостяка й відгуляв весілля з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Пара уже виховує двох хлопчиків, а нещодавно народився третій синочок, якого назвали – Мілан Максим Чмерковський.

Як виглядав Чмерковський на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму хореографа

2 сезон – Френсіс Метью

У 2012 році нащадок царської династії Романових, фотограф Френсіс Метью, підкорив українські серця. У фіналі шоу чоловік обрав Олену Ряснову, заради якої переїхав до України. Однак у стосунках пара пробула всього лиш пів року.

Сьогодні Метью працює персональним тренером і нутриціологом, а от особисте життя тримає в секреті за сімома замками.

Як виглядав Метью на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

3 сезон – Андрій Іскорнєв

Цей сезон став чи не одним із найскандальніших за всю історію проєкту. У фіналі пластичний хірург обрав Аню Козир, однак згодом стало відомо, що інша учасниця, Яна Станішевська, завагітніла від холостяка. На жаль, дівчина втратила дитину.

Згодом Андрій закрутив роман з Іриною Скориковою, яка теж брала участь у шоу. Однак стосунки між ними протривали лиш рік. Відомо, що зараз хірург проживає у штаті Каліфорнія без другої половинки.

Як виглядав Іскорнєв на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму хірурга

4 сезон – Костянтин Євтушенко

Цей герой здивував усю українську публіку, адже на проєкті він не поцілував жодну дівчину, а згодом виявилось, що за межами шоу в нього є наречена. Хоч у фіналі він обрав Анну Селюкову, але стосунки будувати з нею не планував.

У 2014 році він одружився з олімпійською чемпіонкою Наталією Добринською. Пара виховує двох синів й одну доньку.

Як виглядав Євтушенко на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

5 сезон – Сергій Мельник

Футболіст на шоу дуже сподобався аудиторії своєю добротою та відвертістю. Обраницею стала Марина Кліщук, але стосунки протривали лиш пів року.

Згодом чоловік взяв участь у танцювальному шоу "Танці із зірками". Сергій намагався підкорити серце партнерки Анни Різатдінової, але стосунки залишились на рівні дружби. Наразі серце футболіста залишається вільним.

Як виглядав Мельник на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму футболіста

6 сезон – Іраклі Макацарія

Грузин став фаворитом багатьох жінок країни. У фіналі шоу Іраклі обрав Олену Лесик, але пара змогла пробути разом лишень 9 місяців. Ініціаторкою розставання була Олена.

Однак у 2021 році Макацарія гучно заявив, що знайшов кохання усього свого життя. Обраницею стала грузинка Ліза Чичуа. Різниця у віці між закоханими складає 17 років. У 2022 році вони відгуляли весілля, а через рік народився син Георгій. Зараз пара проживає у Грузії.

Як виглядав Макацарія на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму чоловіка

7 сезон – Дмитро Черкасов

Плавець у телешоу зробив вибір на користь Ліди Немченко, однак стосунки не склались. У 2017 році чоловік познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою, яка виховувала зовсім маленького сина. Через рік після весілля у них народилась спільна дитина – син Марк. Пізніше жінка знову завагітніла, але у неї стався викидень на шостому тижні. Ця подія ледь не призвела до розлучення пари.

Сім'я навіть брала участь у проєкті "Супермама", де поділилась своїм особистим життям.

Як виглядав Черкасов на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму спортсмена

8 сезон – Рожден Анусі

Про цього героя шоу відомо досить мало. У проєкті обраницею стала Іванна Гончарук, але пара не змогла побудувати міцні стосунки.

Співак не ділиться інформацією ні про особисте життя, ні про буденне.

Як виглядав Рожден на "Холостяку" і зараз / Фото з відкритих джерел

9 сезон – Нікіта Добринін

Телеведучий став єдиним холостяком, який одружився з дівчиною із проєкту. Після закінчення шоу Нікіта та Даша Квіткова одружились. Згодом у пари народився син Лев. Але минулого року пара офіційно розлучилась.

Як виглядав Добринін на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму телеведучого

10 сезон – Максим Михайлюк

У 2010 році Михайлюк став наступним головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк". У проєкті перемогла Даша Ульянова, з якою Макс спробував побудувати взаємини вже поза камерами. Згодом чоловік зізнався, що до фіналу в нього був інтим з іншою учасницею, а Даша цього пробачити не змогла.

Пілоту все ж вдалось знайти другу половинку. Нею стала модель Даша Хлистун, яка вже народила доньку Аріану та сина Димитрія. Ймовірно, пара зараз проживає в Канаді.

Як виглядав Михайлюк на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму пілота

11 сезон – Михайло Заливако

Бізнесмен у романтичному проєкті обрав Анну Богдан, з якою будував стосунки після шоу. Пара навіть за короткий проміжок часу з'їхалась. Під час повномасштабної війни молоді люди оголосили про закінчення їхніх стосунків. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Як виглядав Заливако на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму підприємця

12 сезон – Алекс Топольський

Бізнесмен на фіналі шоу вирішив подарувати обручку 24-річній фотомоделі Катерині Лозовицькій. Пара пробувала побудувати стосунки, але нічого не вийшло. До початку повномасштабного вторгнення вони розійшлись. Сам Алекс перебуває за кордоном.

Як виглядав Топольський на "Холостяку" і зараз / Фото з інстаграму бізнесмена

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