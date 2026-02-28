Коли можуть рік стажу зарахувати за три?

Українське пенсійне законодавство передбачає спеціальний порядок обчислення страхового стажу для окремих категорій громадян, роз’яснює Пенсійний фонд України.

Цікаво Інструкція для пенсіонерів: як зробити електронний підпис

Для певних осіб застосовується спеціальний підвищувальний коефіцієнт, аби вони могли вийти на пенсію раніше. Тому право на потрійний облік стажу можуть мати депортовані люди, які працювали під час перебування на спецпоселенні за періоди до 2004 року та за наявності підтвердних документів.

Довідково: Такий механізм має компенсаційний характер та використовується у випадках, коли трудова діяльність здійснювалася в умовах підвищеного ризику, обмежень прав або особливої суспільної значущості.

Окрема категорія осіб, для яких передабчена така опція, це військовослужбовці, які проходили службу в районах бойових дій. У таких випадках один місяць служби може бути зарахований як три місяці страхового стажу.

Яка особливість зараховування страхового стажу військовим?

Для військових мінімальний період, з якого застосовується підвищений коефіцієнт, становить один місяць служби у визначених умовах, зазначає Безоплатна правнича допомога.

При цьому, верхньої межі тривалості закон не встановлює, що дозволяє суттєво прискорити накопичення необхідного стажу. Як наслідок, такі особи отримають можливість дострокового виходу на пенсію:

чоловіки можуть оформити виплати з 55 років за наявності щонайменше 25 років стажу;

а жінки вже з 50 років за умови не менше 20 років стажу.

Водночас для призначення пенсії учасникам бойових дій необхідно подати до органів Пенсійного фонду документи, що підтверджують особу, страховий стаж, статус учасника бойових дій та безпосередню участь у бойових діях.

Які загальні вимоги до стажу у 2026 році?