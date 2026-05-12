Чи зможуть українці самостійно перевіряти алкоголь та сигарети?

Як пояснила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк, нова система передбачає повну цифровізацію акцизних марок для алкоголю та тютюну, пише 24 Канал.

Кожна пачка сигарет або пляшка алкоголю матиме унікальний DataMatrix-код, за допомогою якого можна буде відстежити рух товару.

Зоряна Стецюк Заступниця міністра цифрової трансформації По суті, бізнес переходить від роботи з паперовою маркою до роботи з електронною маркою та цифровою фіксацією операцій. Саме для цього і потрібний етап тестування, щоб виробники, імпортери та інші учасники ринку відпрацювали процес до повного запуску і налаштували свої системи для роботи з еАкцизом.

За задумом уряду, система має не лише ускладнити роботу нелегального ринку, а й спростити життя легальному бізнесу. Йдеться про зменшення паперової бюрократії, автоматизацію процесів і додатковий захист брендів від підробок:

Однією з головних змін стане можливість для звичайних покупців самостійно перевіряти легальність товару через застосунок Дія.

Для цього достатньо буде відсканувати код на упаковці.

Якщо інформації немає або дані не збігаються, про це можна буде повідомити. Тобто споживач уперше отримує реальний інструмент контролю просто у своєму смартфоні,

– підсумовує посадовиця.

Чим український еАкциз відрізняється від європейської системи?

Ще восени торік стало відомо, що система переходить до етапу тестування повного функціоналу. А вже з січня цього року планували додати можливість роботи навіть в офлайн-режимі.

За словами Зоряни Стецюк, лише у лютому система вже обробила близько 2 мільйонів операцій. За цей час було замовлено майже 2 мільйони унікальних ідентифікаторів та активовано понад 21 тисячу електронних марок:

У Мінцифри також закликають малий та середній бізнес активніше долучатися до тестування нової системи.

У міністерстві додають, що український еАкциз створювали на базі європейської системи Tobacco Track&Trace, однак українська версія отримала ширший функціонал.

Крім тютюнової продукції, система охоплюватиме також алкоголь і зможе працювати навіть без стабільного інтернету, що особливо важливо в українських умовах.

Що це означає для бізнесу?

Для легального бізнесу запуск системи означатиме додаткову цифровізацію процесів, але водночас – і менше паперової бюрократії. Очікується автоматизація замовлення акцизних марок, спрощення звітності та кращий захист брендів від підробок.

Команда вже забезпечила розробку ключового функціоналу системи, провела серію навчальних вебінарів для бізнесу і проводить тестування з ринком. Важливо, що паралельно розроблялися і рішення для роботи офлайн, тобто система проєктується з урахуванням реальних умов роботи в Україні,

– розповіла Зоряна Стецюк.

Зауважте! Запуск системи еАкциз може суттєво змінити ринок алкоголю та тютюну в Україні. Водночас успіх реформи залежатиме від кількох факторів: технічної стабільності системи, готовності бізнесу працювати за новими правилами та ефективності контролю з боку держави.

Як акциз впливає на ціни?

З 1 квітня в Україні відбулося підвищення акцизу на сигарети на 10%, яке дещо позначиться на роздрібній ціні. Однак основне здорожчання чекає попереду. Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За минулий рік у нас вже близько 80 євро, теперішній рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет,

– припускає експерт.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, підвищення акцизу в Україні відбувається, аби Україна не стала в Європі "анклавом дешевих сигарет", куди їхатимуть купувати громадяни сусідніх країн. Наявність значно дешевших сигарет в Україні була болючим питанням для європейських сусідів, каже експерт.

Підвищення акцизу на тютюнові вироби додає надходжень до держбюджету, але й впливає на тіньову частку ринку сигарет. За словами економіста Олега Гетмана, нині в Україні її оцінюють у близько 17%, а цей відсоток міг би бути вищим, якби не робота правоохоронців, податківців та законодавців.

Ціною неймовірних зусиль правоохоронних органів, ТСК з питань економічної безпеки, податкових органів зараз тінь вдається тримати в межах 16 – 17%. Це достатньо багато. Коли акциз був невеликим років 5 тому, тіньова частка становила 3 – 5%. При збільшенні акцизів зростає розрив між виробництвом "сірої" пачки й пачки зі сплаченими податками. Зараз він складає майже 100 гривень,

– говорить Олег Гетман.

Які збитки приносять державі тіньові схеми?