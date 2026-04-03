Як зростатиме ціна на сигарети в Україні?

Підвищення акцизу на сигарети в Україні відбувається в межах євроінтеграції. Зміни у квітні додають до ціни пачки 8 – 10 гривень. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Олег Гетман.

За словами експерта, основні підвищення акцизу заплановані в Податковому кодексі й відбуватимуться в наступні роки. Таким чином, податок наблизиться до мінімальної ставки Європейського Союзу.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи У квітні це просто невеличке технічне підвищення. Усі основні підвищення будуть з 1 січня щороку. Вони наближають нас до мінімальної ставки 90 євро за тисячу сигарет. За 2025 рік у нас вже близько 80 євро, 2026 рік – 86 євро, 2027 рік – близько 90 і на 28-й ми виходимо на мінімальний рівень ЄС.

Як пояснює економіст, квітневе підвищення є технічним, адже частка акцизу в роздрібній ціні сигарет є меншою за необхідні 60%. Аби досягти потрібного рівня, застосовують коефіцієнт 1,1 до мінімального акцизного податкового зобов'язання. Відповідно, акциз автоматично зростає на 10%.

За словами Олега Гетмана, кожен наступний етап підвищення акцизного податку в середньому буде збільшувати ціну сигарет приблизно на 15 – 20 гривень.

Від поточної ціни пачки двічі по плюс 20 гривень і десь на такому рівні вони мають зупинитися. Мабуть, буде не більше, ніж 200 гривень за пачку хороших сигарет,

– припускає експерт.

Як раніше розповідав у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, підвищення акцизу в Україні відбувається, аби Україна не стала в Європі "анклавом дешевих сигарет", куди їхатимуть купувати громадяни сусідніх країн. Наявність значно дешевших сигарет в Україні була болючим питанням для європейських сусідів, каже експерт.

Політика підвищення акцизів на тютюнові вироби забезпечує не тільки високі надходження до держбюджету, а й покликана скоротити споживання сигарет. За даними ГО "Життя", у 2025 році держбюджет отримав рекордні 122,5 мільярда гривень надходжень від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби. Це на 27% більше, ніж за 2024 рік. Водночас споживання сигарет скоротилося на 10%.

Цікаво! За даними Держстату, наведеними "Мінфіном", у лютому в Україні середня ціна на пачку з 20 сигарет з фільтром вітчизняних марок становила 124,98 гривні, медіум-класу – 134,63 гривні, а преміум-класу – 159,44 гривні.

Як підвищення акцизу впливає на тіньову частку ринку сигарет?

Підвищення акцизу на тютюнові вироби додає надходжень до держбюджету, але й впливає на тіньову частку ринку сигарет. За словами економіста Олега Гетмана, нині в Україні її оцінюють у близько 17%, а цей відсоток міг би бути вищим, якби не робота правоохоронців, податківців та законодавців.

Ціною неймовірних зусиль правоохоронних органів, ТСК з питань економічної безпеки, податкових органів зараз тінь вдається тримати в межах 16 – 17%. Це достатньо багато. Коли акциз був невеликим років 5 тому, тіньова частка становила 3 – 5%. При збільшенні акцизів зростає розрив між виробництвом "сірої" пачки й пачки зі сплаченими податками. Зараз він складає майже 100 гривень,

– говорить Олег Гетман.

Економіст припускає, що подальше підвищення акцизу може призвести до розширення тіньової частки ринку на кілька відсотків. Хоч нині надходження до бюджету зростають швидше, ніж тінь встигає їх поглинути, це не може тривати довго, говорить експерт.

"Мабуть, коли акциз буде вже дуже великим, тіньовики можуть відхопити й 25% ринку. Побачимо. Якщо БЕБ, який нещодавно перезавантажився, працюватиме активно й вдало, якщо податкова працюватиме потужно, то є надія, що тінь збережеться на цьому рівні, хоча хотілося б і менше", – каже Олег Гетман.

Важливо! Ринок легальних сигарет в Україні скорочується. За словами гендиректора "Філіп Морріс Україна" Максима Барабаша, щороку нелегальний тютюновий ринок набирає все більше обертів, а скорочення сягає 10 – 15% на рік.

Які ще зміни щодо акцизів заплановані в Україні?