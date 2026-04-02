Чому в Україні зростатиме ціна на сигарети?

Як розповів у коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин, основною причиною зростання акцизу є рух України до членства в ЄС і зобов'язання привести законодавство до європейського рівня.

Олег Пендзин, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Є директива Європейського Союзу щодо мінімального податкового зобов'язання на тисячу сигарет – 90 євро. Тобто ми маємо за певний період часу привести податкові зобов'язання щодо сигарет до європейського рівня й будемо підіймати поетапно. Це робиться для того, щоб не створювати в Європі якогось анклаву дешевих сигарет, куди всі б їхали й купували. Це завжди було дуже болючим питанням для наших європейських сусідів.

Економіст Олег Пендзин зауважує, що підвищення роздрібних цін на сигарети буде невеликим, адже основне вже відбулося торік.

Експерт визнає, що підвищення акцизу може спровокувати частковий перехід ринку сигарет у тінь, однак це не скасовує потреби гармонізації українського та європейського законодавства. Олег Пендзин зазначає, що для боротьби з тіньовим сектором та корупцією існують спеціальні механізми контролю.

Нагадаємо, що у Верховній Раді задекларували наміри увідповіднити акциз на сигарети в Україні до європейських норм до 2029 року. Початково планували, що його підвищуватимуть швидше й завершать до кінця 2027 року. Однак процес сповільнили після узгодження з ЄС. Згідно з планами, у 2026 році підвищення вартості сигарет мало скласти приблизно 2 – 3,5 гривні за пачку.

Цікаво! За даними Держстату, наведеними "Мінфіном", у лютому в Україні середня ціна на пачку з 20 сигарет з фільтром вітчизняних марок становила 124,98 гривні, медіум класу – 134,63 гривні, а преміум-класу – 159,44 гривні.

Що змінюється в акцизі на сигарети?

Як повідомляли у Державній податковій службі, мінімальне акцизне податкове зобов'язання для виробників та імпортерів сигарет з 1 квітня збільшується. Це відбувається через те, що за підсумками 2025 року частка акцизу в ціні сигарет була нижчою за мінімально встановлений рівень у 60%.

У 2025 році ситуація була наступною:

загальна сума акцизного податку на 1 тисячу сигарет становила 3846,3 гривні (включаючи акциз з роздрібної торгівлі);

середньозважена роздрібна ціна 1 тисячі сигарет становила 6537 гривень (з урахуванням усіх податків);

частка акцизного податку в цій ціні становила 58,8 %.

Аби досягти потрібного рівня в 60%, з 1 квітня сума акцизного податку на тисячу сигарет не може бути меншою за базове мінімальне зобов'язання, помножене на коефіцієнт 1,1. Він діятиме до 31 грудня 2026 року.

Довідково: згідно зі змінами до Податкового кодексу, базова ставка мінімального акцизного податкового зобов'язання на 2026 рік встановлена на рівні 82 євро за 1 тисячу сигарет.

Тож після застосування коефіцієнта 1,1 мінімальне акцизне податкове зобов'язання зростає до 90,2 євро за 1 тисячу сигарет. Коригування діятиме до кінця 2026 року.

Як можуть зрости ціни на сигарети у квітні?

Якщо взяти до уваги, що з квітня мінімальне акцизне податкове зобов'язання після застосування коефіцієнта зросте на 8,2 євро, при чинному офіційному курсі 50,82 гривні це означатиме +416,72 гривні до акцизу на 1 тисячу сигарет.

У перерахунку на одну стандартну пачку з 20 сигарет додаткове податкове навантаження становить приблизно 8,33 гривні. Однак фактичне здорожчання в магазинах може бути вищим, оскільки виробники та торговельні мережі враховують також свою маржу, логістику та ПДВ.

Таким чином, пачка сигарет з фільтром середнього сегмента може зрости в ціні до 142,96 гривні.

